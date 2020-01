Blocco Diesel Euro 6 Roma: orari, limiti ed eccezioni

Scatta il blocco totale dei diesel a Roma: gli orari e i luoghi in cui anche le auto Euro 6 diesel non possono circolare

Comprare un’auto diesel Euro 6 per sfuggire ai divieti alla circolazione? E’ un sogno da cui Roma ha svegliato i cittadini con il blocco di tutte le auto diesel senza esclusione. L’innalzamento delle concentrazioni di polveri PM10 ha fatto scattare l’inasprimento dei blocchi alle auto diesel in alcuni orari con limiti ed eccezioni. Ecco dove a Roma ha imposto il divieto alla circolazione delle auto Euro 6 diesel.

IL BLOCCO AI DIESEL EURO 6 A ROMA E AI RISCALDAMENTI DOMESTICI

I blocchi alle auto diesel Euro 5 a Torino e Alessandria non dovevano certo essere il preludio di un’escalation di divieti. E invece, complice un’improvvisa variazione del clima, le micropolveri misurate dalle centraline comunali hanno fatto scattare i blocchi a tutte le auto diesel fino alle Euro 6. Visto che in queste occasioni si parla solo di divieti alla circolazione delle auto, ricordiamo che l’ordinanza comunale sui blocchi al traffico limita anche i riscaldamenti domestici (massimo 8 ore). Ecco orari, limiti ed esenzioni del blocco alle auto diesel Euro 6 a Roma.

BLOCCO DIESEL EURO 6 A ROMA, ORARI E LIMITI

Per quali auto vale il blocco alla circolazione dei diesel a Roma? E’ tutto scritto nell’ordinanza 11/2020 del comune di Roma sul blocco delle auto diesel nella Fascia Verde. I livelli di particolato PM10 misurati in molte zone della città sono superiori a quanto impone la legge, così il Comune ha motivato l’estensione dei limiti alla circolazione delle auto diesel Euro 6 in alcune fasce orarie. Ma questa novità si aggiunge anche all’estensione dei limiti per le auto più inquinanti imposti dal Comune con una precedente ordinanza.

– Le auto ad uso privato di Classe Euro 6 diesel sono interdette alla circolazione nella ZTL “Fascia Verde”

– Il divieto alla circolazione dei Diesel Euro 6 vale negli orari dalle 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 di martedì 14 gennaio.

Clicca sull’immagine sotto per vedere a tutta larghezza le strade della Fascia Verde a Roma.

LE AUTO CHE POSSONO CIRCOLARE CON IL BLOCCO DIESEL EURO 6

Dal blocco alle auto diesel Euro 6 a Roma, sono escluse molte categorie di veicoli, tra cui quelli adibiti ai servizi assistenziali sanitari, manutenzione e di pubblica sicurezza. Nell’ordinanza, il comune chiarisce che le auto munite di contrassegno per disabili possono circolare durante il blocco a tappeto dei diesel. Lo stesso vale anche per:

– taxi e auto a noleggio con conducente;

– auto adibiti al car sharing, car pooling;

– Le targhe C.D. (Corpo Diplomatico), C.V. o SCV (Stato della Città del Vaticano).