Castrol presenta HYSPEC, l’olio motore per auto ibride

Castrol ha presentato Hyspec, un nuovo standard tecnico che segna l’evoluzione della gamma in continua espansione dei suoi lubrificanti motore progettati per i veicoli ibridi. Il nuovo standard è stato approvato dopo intensi test di collaudo e partnership con i Costruttori. Ecco come cambia l’olio Castrol per le auto ibride.

OLIO CASTROL HYSPEC: +25% DI DETERGENZA E PROTEZIONE DEL MOTORE

Castrol prevede che entro il 2025 circa il 25% delle automobili vendute a livello mondiale saranno ibride. L’innovativo standard Hyspec di Castrol vuole anticipare il trend di diffusione dei veicoli ibridi, offrendo il suo sostegno alle officine specializzate e ai proprietari di auto nell’individuare l’olio motore più adatto alle proprie esigenze. Le soluzioni specifiche per la lubrificazione del propulsore e della trasmissione di auto elettrificate sono sempre più diffuse. Castrol dichiara che la gamma di oli Hyspec è sottoposta a rigorosi test finalizzati a garantire una resistenza superiore, una protezione affidabile durante il passaggio dal funzionamento a benzina a quello elettrico e un’efficienza del carburante ottimizzata. Inoltre, i prodotti conformi allo standard Hyspec sono il 25% più performanti nel contenere le impurità, contribuire alla stabilità del motore e al rendimento complessivo del sistema.

OLIO MOTORE CASTROL PER AUTO IBRIDE: COSA CAMBIA

La transizione da un motore a combustione interna (ICE) a un motore elettrico pone l’olio motore di fronte a tre sfide principali secondo Castrol:

il rischio di maggiore contaminazione dovuta alle temperature più basse;

dovuta alle temperature più basse; un calo delle prestazioni e della protezione a causa del funzionamento intermittente del motore;

della a causa del funzionamento intermittente del motore; una ridotta efficienza del sistema a causa delle temperature di lavoro dell’olio.

I motori ibridi possono funzionare a una temperatura più bassa, il che può comportare un accumulo di acqua e carburante nell’olio. Questa situazione può compromettere l’efficacia di alcuni lubrificanti e, nel tempo, causare un decadimento prematuro delle prestazioni del motore. Castrol spiega che non tutti gli oli lubrificanti sono in grado di affrontare tali sfide con successo. Inoltre, le temperature inferiori di lavoro e di lubrificazione possono tradursi in una minore efficienza del motore, maggiore consumo di carburante e una minore efficienza nel processo di ricarica della batteria di trazione.

RICERCA E SVILUPPO CHE HANNO PORTATO ALLO STANDARD CASTROL HYSPEC

Castrol ha dedicato oltre 25 anni all’analisi, ai test specifici sulle auto ibride. Questa vasta esperienza è stata impiegata per garantire che gli oli motore per auto ibride rispettino i più rigorosi parametri tecnici e si conformino agli standard Hyspec. Durante le prove su strada condotte per un anno, con veicoli ibridi di diverse tipologie (mild, full e plug-in), Castrol ha raccolto dati coprendo oltre 300.000 km e 7.000 ore. Questa mole di informazioni rappresenta l’equivalente di una guida continua, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per oltre 42 settimane. Inoltre, Castrol ha stretto collaborazioni con diverse Case automobilistiche per sviluppare test specifici per i veicoli ibridi e messo alla prova i lubrificanti anche nelle condizioni estreme delle competizioni con il team BWT Alpine F1 e Ford M-Sport WRC.