Citroen C3: quanto costa con lo sconto di Novembre e il finanziamento?

Dopo aver analizzato le ultime offerte su Panda, Avenger e Sandero, oggi ci occupiamo della Citroen C3, un’altra bestseller del mercato auto in Italia se è vero che nei primi dieci mesi del 2026 è risultata il quinto modello più venduto con quasi 31.000 immatricolazioni. Ma quanto costa la Citroen C3? Scopriamolo analizzando il listino prezzi ufficiale e la nuova offerta che prevede un forte sconto e il finanziamento a rate leggerissime.

I PREZZI DELLA CITROEN C3

Attualmente la gamma C3 conta il modello standard della city car, il suv C3 Aircross e la versione con motore elettrico E-C3. I prezzi di listino aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo sono i seguenti:

C3 Turbo 100 S&S You: 16.900 €

C3 Turbo 100 S&S Plus: 18.850 €

C3 Turbo 100 S&S Business: 19.500 €

C3 Turbo 100 S&S Collection: 19.850 €

C3 Turbo 100 S&S Max: 20.850 €

C3 Hybrid 110 e-DCS6 Plus: 21.950 €

C3 Hybrid 110 e-DCS6 Business: 22.300 €

C3 Turbo 100 S&S Outdoor: 22.350 €

C3 Hybrid 110 e-DCS6 Collection: 22.950 €

C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max: 23.950 €

C3 Hybrid 110 e-DCS6 Outdoor: 25.450 €.

C3 Aircross PureTech Turbo 100 You: 20.400 €

C3 Aircross PureTech Turbo 100 Plus: 23.150 €

C3 Aircross PureTech Turbo 100 Business: 23.750 €

C3 Aircross PureTech Turbo 100 Collection: 24.150 €

C3 Aircross Hybrid 145 e-DCS6 Plus: 26.950 €

C3 Aircross motore elettrico 113 CV You: 26.990 €

C3 Aircross Hybrid 145 e-DCS6 Business: 27.550 €

C3 Aircross Hybrid 145 e-DCS6 Collection: 27.950 €

C3 Aircross motore elettrico Extended Range 113 CV You: 28.990 €

C3 Aircross Hybrid 145 e-DCS6 Max: 29.150 €

C3 Aircross motore elettrico 113 CV Plus: 29.190 €

C3 Aircross Hybrid 145 e-DCS6 Outdoor: 30.650 €

C3 Aircross motore elettrico Extended Range 113 CV Plus: 31.190 €

C3 Aircross motore elettrico 113 CV Max: 31.390 €

C3 Aircross motore elettrico Extended Range 113 CV Business: 31.790 €

C3 Aircross motore elettrico Extended Range 113 CV Collection: 32.190 €

C3 Aircross motore elettrico Extended Range 113 CV Max: 33.390 €

C3 Aircross motore elettrico Extended Range 113CV Outdoor: 34.890 €.

e-C3 113 CV You Urban Range: 20.490 €

e-C3 113 CV Tonic Urban Range: 21.290 €

e-C3 113 CV Plus Urban Range: 23.900 €

e-C3113 CV You: 23.900 €

e-C3 113 CV Tonic: 24.700 €

e-C3 113 CV Plus: 26.400 €

e-C3 113 CV Collection: 27.400 €

e-C3 113 CV Max: 28.400 €

e-C3 113 CV Outdoor: 29.900 €.

Tutti i prezzi elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

PREZZO CITROEN C3 CON L’OFFERTA DI NOVEMBRE 2026

L’offerta Citroen C3 valida fino al 30 novembre 2026 prevede l’acquisto con uno sconto di 1.400 euro sul prezzo di listino e il finanziamento agevolato con rate mensili inferiori a 50 euro. Ecco i dettagli:

C3 Turbo 100 S&S You

Listino: 16.900 €

Sconto Citroen: 1.400 €

Prezzo in promozione: 15.500 €

Prezzo con finanziamento SimplyDrive Promo oltre oneri finanziari: 15.500 €

Anticipo: 6.100 €

35 rate mensili da 49 €

TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,40%.

Rata Finale: 9.703 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

ALTRE OFFERTE SU C3, C3 AIRCROSS, E-C3

In questo momento Citroen propone altre offerte sulla gamma C3, C3 Aircross ed e-C3, sempre con sconto sul prezzo di listino e/o con finanziamento agevolato. Ecco alcuni esempi:

C3 Hybrid 110 e-DCS6 Plus

35 rate mensili da 99 €

TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,99%.

Anticipo 7.866 €

Rata Finale 11.832 €.

Listino 21.950 €

Sconto 1.500 €

Prezzo in Promozione 20.450 €

Prezzo con finanziamento SimplyDrive D oltre oneri finanziari: 20.450 €.

Equipaggiamenti inclusi:

Sensori di parcheggio posteriori

Citroën Head Up Display

Sospensioni Citroën Advanced Comfort

TouchScreen 10.25″

Climatizzatore Automatico.

e-C3 113 CV You Urban Range

Listino 20.490 €

Sconto: 1.590 €

Prezzo in promozione 18.900 €.

Equipaggiamenti inclusi:

Sensori di parcheggio posteriori

Citroën Head Up Display

My Citroën Play con Smartphone Station

Sospensioni Citroën Advanced Comfort.

C3 Aircross PureTech Turbo 100 You

35 rate mensili da 99 €

TAN (fisso) 7,99%, TAEG 11,37%.

Anticipo 5.937 €

Rata Finale 11.429 €.

Listino 20.400 €

Sconto 2.200 €

Prezzo in Promozione 18.200 €

Prezzo con finanziamento SimplyDrive D oltre oneri finanziari: 17.200 €.

Equipaggiamenti inclusi:

Sensori di parcheggio posteriori

Citroën Head Up Display

Smartphone Station

Sospensioni Citroën Advanced Comfort.

Altre offerte in questa pagina. Promozioni valide fino al 30 novembre 2026.