Traffico 13, 14 e 15 novembre 2026: le previsioni del weekend

Il fine settimana in arrivo rischia di essere complesso per la fluidità degli spostamenti lungo la rete viaria nazionale, soprattutto a causa delle condizioni atmosferiche. Sul fronte della circolazione, l’impatto del maltempo si farà sentire con forza lungo le principali arterie di collegamento urbano ed extraurbano. L’asfalto bagnato e la ridotta visibilità aumenteranno il rischio di rallentamenti, in particolare nei pressi dei grandi nodi metropolitani e lungo le direttrici autostradali verso le località turistiche. Comunque, viaggiare in Italia in questo periodo regala l’incanto dei colori dell’autunno, un’atmosfera intima e il piacere unico di riscoprire la ricca tradizione enogastronomica locale.

PREVISIONI TRAFFICO 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2026 IN ITALIA

Venerdì 13. Giornata caratterizzata da traffico in progressivo aumento, concentrato soprattutto nella seconda metà del pomeriggio. Il flusso pendolare in uscita dalle grandi aree metropolitane come Milano, Roma e Napoli si intreccerà con gli spostamenti del fine settimana, generando congestioni lungo le arterie tangenziali.

Sabato 14. Circolazione sostenuta al mattino verso le località turistiche, i poli commerciali periferici e i centri espositivi. Le autostrade A1, A4 e A14 registreranno incolonnamenti a ridosso delle uscite principali e dei nodi di interscambio metropolitani. Il flusso di veicoli leggeri sarà prevalente, affiancato dai mezzi di trasporto merci locale. Nel pomeriggio la viabilità scorrerà più regolarmente.

Domenica 15. Traffico scorrevole per gran parte della giornata, complice il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulle tratte autostradali. Il quadro cambierà radicalmente a partire dal tardo pomeriggio, quando scatterà il controesodo verso le grandi città. I rientri determineranno rallentamenti e code a tratti lungo le direttrici di accesso a Milano, Roma, Bologna e Torino.

PREVISIONI METEO 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2026

Nord. Venerdì 13 si aprirà all’insegna dei residui piovaschi al Nord-Est e in Emilia-Romagna, mentre si osserverà un progressivo e ampio miglioramento sul settore nord-occidentale. Sabato 14 regalerà una pausa prevalentemente asciutta e spazi soleggiati, accompagnati però da locali foschie o nebbie al mattino nella Pianura Padana e da un clima più fresco. Domenica 15 il cielo tornerà a coprirsi per il transito di una nuova massa d’aria umida atlantica, con precipitazioni in prevalenza deboli e una contrazione delle temperature massime che si attesteranno sui 9-12 gradi. Nevicate limitate al comparto alpino.

Centro. Fine settimana contrassegnato da una spiccata variabilità. Venerdì persisterà il rischio di rovesci lungo la fascia tirrenica, segnatamente su Toscana e Lazio, alternate a fugaci schiarite. Sabato la situazione tenderà a un temporaneo miglioramento sul versante adriatico e nelle aree interne, nonostante piogge residue. Domenica l’arrivo di un secondo impulso instabile determinerà un nuovo peggioramento marcato, con temporali anche intensi lungo la costa tirrenica e cumulate abbondanti su Lazio e Umbria. Le temperature registreranno un calo progressivo, mentre sull’Appennino le nevicate si verificheranno solo oltre i 2.000 metri.

Sud e Isole. Un weekend dai tratti nettamente autunnali ma con temperature che si manterranno superiori alla media, specie venerdì 13 quando soffieranno sostenuti venti di Scirocco. La giornata di venerdì vedrà precipitazioni irregolari tra Campania e Calabria tirrenica. Sabato l’instabilità interesserà a tratti la Sardegna e il settore tirrenico meridionale con rovesci sparsi. Domenica il fronte perturbato occidentale coinvolgerà di nuovo Sardegna e Campania con rovesci o temporali di passaggio, lasciando spazio a schiarite temporanee sulla Sicilia e sui versanti ionici.

TRAFFICO 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2026: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO

Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:

Prima di partire

verificare l’efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;

evitare pasti abbondanti e alcol;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;

non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;

fare soste frequenti;

moderare la velocità;

mantenere la distanza di sicurezza;

usare prudenza nei sorpassi;

non impegnare mai la corsia di emergenza;

sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

TRAFFICO 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2026: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 13, 14 e 15 novembre 2026 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7). Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità. Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: