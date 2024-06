Castrol lancia l’olio motore 0W20 approvato BMW, Mercedes e VW

Castrol ha recentemente lanciato il suo nuovo olio motore a lunga durata Castrol EDGE 0W20 LL IV. Un lubrificante che risponde alla richiesta sempre più diffusa dei Costruttori di motori, per oli a bassa viscosità, pensata per soddisfare le più recenti specifiche di BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen. Si tratta del primo lubrificante Castrol con questa gradazione in grado di rispondere contemporaneamente alle esigenze delle Case automobilistiche.

APPROVAZIONI CASE AUTO PER L’OLIO MOTORE CASTROL EDGE 0W20 LL IV

Castrol EDGE 0W20 LL IV è definito dall’azienda un olio versatile, adatto a veicoli a benzina, diesel e ibridi, disponibile in pratiche confezioni da uno e quattro litri. La sua formula avanzata garantisce prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale tanto per i consumatori, in caso di rabbocco olio motore, quanto per le officine professionali.

Il nuovo lubrificante di Castrol ha ottenuto tre delle più prestigiose approvazioni ufficiali del settore automobilistico:

BMW Longlife-17 FE+ ;

; MB-Approval 229.72 di Mercedes-Benz;

di Mercedes-Benz; VW 508 00/509 00 di Volkswagen;

Queste certificazioni sono un chiaro indicatore della qualità e dell’affidabilità del prodotto. Inoltre, Castrol EDGE 0W-20 LL IV è stato approvato anche per Porsche C20, soddisfa la specifica Ford WSS-M2C956-A1 e risponde ai requisiti degli OEM che raccomandano oli ACEA C5 o ACEA C6 0W20.

TEST CASTROL EDGE 0W20 LL IV

Sottoposto a oltre 10.000 ore di test rigorosi, Castrol EDGE 0W-20 LL IV è progettato per ridurre l’attrito, migliorare l’efficienza e diminuire le emissioni nocive. L’azienda dichiara che la sua formulazione affronta efficacemente molte delle sfide poste dai motori moderni, più piccoli e potenti che, sebbene offrano un miglior risparmio di carburante, possono essere soggetti a pressioni elevate a causa dei turbocompressori.

CASTROL EDGE 0W20 PREVIENE I PROBLEMI NEI MOTORI CON TURBO

Un problema comune nei motori turbocompressi è la preaccensione a bassa velocità (LSPI), che può verificarsi sotto carichi elevati a bassi regimi. Questo fenomeno può causare una pressione eccessiva nei cilindri, con potenziali danni catastrofici al motore. Castrol EDGE 0W20 LL IV è stato formulato per soddisfare tutti i requisiti di test LSPI, riducendo significativamente il rischio di tali eventi e garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità del motore.

Ralf Wobben, Brand and Product Specialist di Castrol Europe, dichiara che: “Castrol EDGE è la nostra gamma più avanzata di oli motore, in grado di soddisfare le specifiche più esigenti. Essere in prima linea in un settore così dinamico è un esempio del lavoro emblematico di Castrol con i produttori di veicoli nella progettazione di oli motore in grado di sbloccare le prestazioni e aumentare l’efficienza. Questo lubrificante 0W-20 a bassa viscosità è il primo al mondo e dimostra come stiamo applicando i più recenti progressi tecnologici in un prodotto adatto a numerose applicazioni”.