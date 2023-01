BYD e4: con 4 motori nelle ruote fa cose mai viste in un’auto

Auto nuove capaci di fare cose fino a qualche tempo prima impensabili ce ne sono tante, ma il Costruttore cinese BYD ha presentato una piattaforma innovativa finora vista solo in soluzioni sperimentali o prototipi futuristici. Con il brand Yangwang, debutta per la prima volta su un’auto premium di serie, la piattaforma BYD e4, con i motori posizionati direttamente nelle ruote. L’esclusività tra le più rilevanti che riguardano la sicurezza è che, anche in caso di malfunzionamento di sterzo e freni (es. in un incidente stradale o avaria) l’auto può rallentare autonomamente fino a fermarsi. Ma ci sono molti altri motivi che potrebbero far saltare dalle sedie i maggiori Costruttori.

MOTORI NELLE RUOTE: DAI PROTOTIPI ALLE AUTO DI SERIE

I motori nelle ruote sono una soluzione a cui hanno lavorato diversi costruttori di pneumatici e componentistica automotive di primo equipaggiamento. Si tratta di una soluzione cosiddetta all-in-one, riferendosi al fatto che quasi tutti i componenti (trazione, trasmissione, sterzo), oltre quelli che lo erano già, sono integrati nella ruota. Questa soluzione ha come effetto diretto la possibilità di incrementare il volume utile dell’abitacolo e riposizionare elementi per la gestione termica e l’alto voltaggio con maggiore flessibilità. Tuttavia la presentazione internazionale della Yangwang U8, in cui BYD (che è l’acronimo di Build Your Dream) ha mostrato le funzionalità della piattaforma e4 a 4 ruote con motori integrati, sembra una dimostrazione di forza dell’Industria Automotive cinese, che va ben oltre i volumi produttivi.

BYD E4: I MOTORI NELLE RUOTE PER TUTTE LE AUTO ELETTRICHE YANGWANG

La prima caratteristica rilevante della piattaforma BYD e4, è che i motori sono posizionati direttamente all’interno delle ruote, con tutti i vantaggi che scaturiscono dalla riduzione delle masse non sospese. E’ qualcosa che caratterizzerà anche altri SUV elettrici, come la Mercedes Classe G elettrica, che si dovrebbe chiamare EQG, entro il 2025. Intanto però BYD ha anticipato che la piattaforma e4 sarà una caratteristica a tutte le auto elettriche Yangwang. Alcune caratteristiche di punta che emergono dal video sotto sono ad esempio:

– potenza di 1100 cavalli, centellinati sulle singole ruote per assicurare sempre condizioni di aderenza ottimali durante la guida;

– ogni ruota integra le funzioni che sulle auto tradizionali sono svolte da sistemi elettronici di assistenza come TCS, ESP, ASR. L’azienda spiega che per adeguare l’erogazione della coppia in base all’aderenza viene controllato il numero dei giri ogni millesimo di secondo;

– la possibilità di ruotare sul posto, procedere in diagonale o fare un’inversione del senso di marcia sul posto grazie all’inversione del verso di rotazione dei motori. Non si parla dell’usura degli pneumatici, che sarà prevedibilmente alta durante queste manovre a giudicare dalle strisce nere che lascia il SUV a terra;

– capacità di superare pendenze sino al 32% anche in condizioni di fondo cedevole o scivoloso, come quelle nel deserto di Alxa in Monogolia. Si tratta comunque di condizioni di guida come in fuoristrada che richiedono un addestramento speciale.

BYD E4, CON I MOTORI NELLE RUOTE SI FERMA ANCHE CON I FRENI ROTTI

Immaginando i motori nelle ruote molto vicini, viene da pensare alle strade malmesse e spesso allagate durante i forti acquazzoni. Secondo le promesse del Costruttore, la piattaforma BYD e4 è fatta per guadare anche i fiumi, poiché i motori elettrici nelle ruote e la scocca sono classificati IP68. L’auto dovrebbe addirittura riuscire a galleggiare ed essere pilotata attraverso la rotazione dei motori fino a 20.550 giri/minuto. L’aspetto più interessante nella guida di tutti i giorni è che i motori elettrici possono da soli fermare l’auto da 100 km/h in 40 metri anche in caso di sterzo e freni in avaria. Probabilmente non la vedremo molto presto in Europa, ma la direzione in cui andrà l’industria delle auto elettriche premium è chiara.