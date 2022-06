In Cina prendono fuoco 7 auto elettriche al giorno: i Brand più coinvolti

Nel primo trimestre del 2022 sono stati registrati 680 incendi di auto elettriche in Cina: ecco come e perché si verificano

I numeri sugli incendi delle auto elettriche sono inevitabilmente legati alle vendite e quindi al parco circolante: lo avevamo anticipato nella nostra indagine. Con la più ampia diffusione di auto elettriche, anche a basso costo, crescono i numeri delle auto elettriche che prendono fuoco in Cina. Il Costruttore BYD, primo produttore di veicoli elettrici, è coinvolto nel maggior numero di episodi, ma molti altri protagonisti non sono estranei alle statistiche sugli incendi delle auto elettriche in Cina nel 2022. Ecco di chi si tratta e perché si verificano gli incendi secondo il Beijing Institute of Technology.

GLI INCENDI DI AUTO ELETTRICHE CRESCONO ESPONENZIALMENTE IN CINA

In Cina prendono fuoco in media 7 auto elettriche al giorno, stando ai dati diffusi dal Dipartimento cinese dei vigili del fuoco e del soccorso del Ministero della gestione delle emergenze. Come riporta CarNewsChina, nel primo trimestre del 2022 sono stati registrati 640 incendi di auto elettriche. Un numero in crescita rispetto agli 86 casi resi noti dai media nel periodo 2020-2022. Gli incendi delle Tesla in Cina hanno sicuramente fatto discutere, ma la classifica dei Brand maggiormente coinvolti segue proprio il numero di vendite di auto elettriche. C’è da dire anche che Tesla e altri Costruttori hanno iniziato ad utilizzare batterie al Litio Ferro Fosfato, ritenute tra le più sicure nei test rispetto alle altre batterie al litio più diffuse.

BRAND AUTO PIU’ COINVOLTI NEGLI INCENDI DI AUTO ELETTRICHE RIPORTATI DAI MEDIA

Il principale produttore di veicoli elettrici in Cina produce anche batterie al litio: BYD è al quarto posto con circa il 9% di market share mondiale nella produzione di batterie al litio. Gli incendi riportati dai media negli ultimi due anni (ma sicuramente sono dati parziali considerando i dati di cui parliamo sopra) si sono verificati il maggior numero di volte con le auto elettriche dei 4 Brand più venduti:

– BYD, 11 incendi tra il 2020 e il 2022. L’ultimo episodio ad ottobre 2021 con una BYD Han che ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada Shenzhen Shuiguan. Vendite auto a febbraio 2022: 88283;

– Li Auto, 5 incendi che hanno coinvolto lo stesso modello, Li ONE. Vendite auto a febbraio 2022: 8414;

– XPeng, 4 incidenti con incendio (3 con G3 e uno con P7). Vendite auto a febbraio 2022: 6225;

– NIO, 1 solo incendio. Vendite auto a febbraio 2022: 6131;

Il video qui sotto diffuso sul canale del Costruttore mostra una XPeng G3 che nel 2021 prende fuoco spontaneamente mentre è collegata alla colonnina di ricarica in Cina.

Il rapporto più recente dell’International Energy Agency (IEA), stima che le auto elettriche circolanti in Cina nel 2021 sono oltre 6 milioni, oltre un terzo (il 36%) del parco circolante elettrificato mondiale (BEV + PHEV). Quindi con auto molto giovani (ed economiche) è probabile che la curva degli incendi continuerà a crescere con gli anni. Nel grafico qui sotto c’è invece la classifica degli incendi per Brand avvenuti tra il 2020 e il 2022, resi noti dai media cinesi e dimostra che non tutti gli incidenti con le auto elettriche che avvengono realmente ricevono la stessa attenzione.

PERCHÉ SI INCENDIANO LE AUTO ELETTRICHE IN CINA

Secondo il Beijing Institute of Technology (BIT), le auto elettriche possono incendiarsi sia in estate sia in inverno, ma per cause differenti. Il maggior numero di incendi (il 66%) segnalati in Cina si è verificato da maggio a settembre. Gli 86 incendi di auto elettriche resi noti dai media, si sono verificati in vari contesti:

– durante la ricarica della batteria, 27,5%;

– durante il parcheggio, 38,5%;

– durante alla guida;

– dopo una collisione;

– cause non identificate, in 7 episodi.

Il BIT attribuisce una maggiore probabilità di incendio alle difficoltà a preriscaldare la batteria in inverno e quindi al surriscaldamento durante la ricarica delle auto elettriche. Mentre in estate il surriscaldamento è dovuto principalmente al maggiore ricorso alla ricarica rapida DC-DC. Secondo i ricercatori anche l’ampia diffusione di veicoli elettrici a basso costo, su cui le Case hanno costruito la più grande flotta circolante di auto elettriche al mondo, è un fattore da non sottovalutare tra le cause dell’aumento di incendi di auto elettriche in Cina.