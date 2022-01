Batteria auto nuova: per quali Brand serve fare il reset

E’ sempre necessario fare il reset con la batteria auto nuova? Ecco cosa dicono i Costruttori e molte altre info utili

La sostituzione e il montaggio di una batteria auto in fai date è tra le operazioni un tempo più facili per gli appassionati di motori. Negli ultimi anni però sempre più auto sono dotate di sistemi per aumentare l’efficienza del motore e ridurre consumi ed emissioni. E’ uno dei motivi per cui è necessario fare il reset del sensore IBS. In questo approfondimento vediamo per quali Brand di auto è necessario farlo e cosa succede se si monta una batteria nuova senza inizializzarla.

BATTERIA AUTO NUOVA: UN LAVORO CHE RICHIEDE FINO A 1 ORA

Sono lontani i tempi in cui bastava semplicemente sollevare il cofano motore di un’auto e montare una batteria in pochi minuti e con pochi attrezzi. Secondo i dati di Varta Automotive, il 40% dei nuovi veicoli non ha più la batteria nel vano motore. Alla batteria principale di avviamento infatti è affiancata una batteria ausiliaria (e se necessario una terza batteria di servizi) montata sotto ai sedili o nel bagagliaio. Per questo motivo il tempo medio di sostituzione è passato da circa 15 a 60 minuti e comporta delle procedure operative che bisogna sapere: fino a 28 passaggi per i veicoli più particolari. Tra queste operazioni è necessario il reset sensore IBS con la batteria nuova.

PERCHÉ FARE IL RESET CON LA BATTERIA AUTO NUOVA

Con la diffusione del sistema Start&Stop e la batterie EFB e AGM, il reset della batteria è necessario per evitare messaggi di errore dopo la sostituzione. Come spiega Varta, si tratta in molti casi di una situazione temporanea in cui l’auto acquisisce nuovi parametri e fa una sorta di “auto-reset”. In questo arco di tempo però lo Start&Stop e alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. Già con le auto ibride, come la Fiat 500 1.0 Hybrid, la batteria principale al piombo è fondamentale per il corretto funzionamento della batteria ausiliari al litio. Fiat infatti ricorda con il manuale di istruzioni che “Se la batteria tradizionale è scarica non si ha recupero di energia verso la batteria ausiliaria”. Lo stesso può accadere se le caratteristiche della batteria nuova sono diverse, a livello costruttivo o perché il Battery Management System vede la nuova batteria con i parametri di quella sostituita. Il video sotto mostra cosa cambia tra batteria al Piombo, EFB e AGM e quando usarle.

SU QUALI AUTO SERVE FARE IL RESET BATTERIA

Un’indagine di Autobild ha voluto approfondire quali sono i maggiori Brand di auto su cui la sostituzione della batteria nuova deve essere accompagnata dal reset e perché. Va comunque considerato che si tratta di linee guida che possono cambiare tra i vari modelli di un Brand e che le indicazioni si riferiscono ai modelli in vendita al 2022. Per questo è fondamentale rifarsi al libretto di istruzioni e non improvvisare, ma rivolgersi a un’officina che sappia fare una sostituzione a regola d’arte. A proposito, ecco cosa devi sapere sulla garanzia obbligatoria delle batterie auto.

RESET BATTERIA AUTO NUOVA AUDI

– Necessario per i veicoli con gestione dell’energia dell’impianto elettrico: Audi A6, A8 e Q7 dal 2004 e quasi tutti i modelli dal 2010;

– Se non si effettua il reset potrebbero esserci limitazioni nelle funzionalità e una maggiore usura della batteria per il mancato funzionamento dello Start&Stop;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA BMW

– Il reset è necessario per i veicoli con IBS (sensore batteria intelligente), cioè per tutti i modelli dal 2008;

– Senza registrazione, la batteria può essere sovraccaricata perché il sistema non sa che è stata installata una nuova batteria;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA FIAT

– La batteria di avviamento può essere sostituita senza reset, salvo singoli casi;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA FORD

– Tutte le auto dotate di Start&Stop richiedono un reset del modulo di controllo della batteria;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA HONDA

– La batteria di avviamento può essere cambiata senza reset. Tuttavia, come per tutte le auto si dovranno regolare nuovamente l’orario, la sintonizzazione della radio e altre funzioni con memoria;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA HYUNDAI-KIA

– Per i modelli con sistema Start&Stop, la batteria deve essere inizializzata. Il processo può avvenire anche automaticamente nell’arco di circa 4 ore;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA MAZDA

– Il reset batteria serve se non viene utilizzata una batteria tampone. In caso contrario, potrebbe essere necessaria l’inizializzazione di vari sistemi (alzacristalli elettrici, sensore angolo di sterzata, tetto apribile, orologio e audio, TPMS);

– Se l’automobile è dotata di Start&Stop, anche questo deve essere sempre inizializzato. Ciò garantisce che la tecnologia sia disponibile immediatamente con la nuova batteria;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA MERCEDES

– La necessità di programmare la batteria dipende dal modello, perché differiscono nell’architettura della rete di bordo;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA MINI

– In tutti i modelli attuali, l’impianto elettrico del veicolo e la batteria sono monitorati da un sensore batteria intelligente IBS che calcola la corrente di carica dell’alternatore, in base alle condizioni della batteria e dell’età. La nuova batteria deve quindi essere inizializzata con uno strumento diagnostico;

– Se non viene registrata una nuova batteria, la corrente di carica dell’alternatore non è regolata correttamente. Di conseguenza, la nuova batteria non è caricata in modo ottimale;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA NISSAN

– La sostituzione della batteria non richiede particolari procedure in generale, a parte inizializzare gli alzacristalli automatici e altre funzioni;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA OPEL

– In tutti i veicoli dall’anno 2011 il sistema apprende automaticamente lo stato della nuova batteria. Fino a quando il processo non sarà completo, le funzioni potrebbero essere temporaneamente limitate;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA PEUGEOT

– La batteria di avviamento può essere sostituita con un modello adatto senza l’impiego di nessuno strumento diagnostico;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA RENAULT

– Per gli attuali modelli di auto non è necessario alcun reset;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA SKODA

– Per i modelli con Start&Stop, il cambio batteria necessita di un reset tramite un tester diagnostico;

– Se non si esegue l’apprendimento, non vi è alcun rischio di danneggiare l’elettronica di bordo;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA TOYOTA

– Le nuove batterie non devono essere inizializzate;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA VOLVO

– Il sensore IBS del veicolo deve essere regolato o resettato in modo che l’auto possa adattarsi in modo ottimale;

RESET BATTERIA AUTO NUOVA VOLKSWAGEN

– L’apprendimento di una nuova batteria è necessario solo per i veicoli con gestione dell’energia, in tutti i modelli con tecnologia BlueMotion;

– In linea generale, la sostituzione può avvenire anche senza reset, ma serve del tempo prima che il sistema riconosca che c’è potenza sufficiente per alcune funzioni (es, Start&Stop);