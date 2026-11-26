L’iter parlamentare del disegno di legge di Bilancio 2027 apre uno spiraglio per cambiare le regole sulla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per le proprie flotte. In una prima fase, infatti, erano stati presentati emendamenti mirati ad ampliare gli sgravi fiscali per auto elettriche e ibride plug-in, ma la presidenza della Commissione li aveva dichiarati inammissibili per mancanza di adeguate coperture finanziarie (OK solo alle deduzioni per gli agenti). A seguito di un riesame tecnico dei conti pubblici, la situazione si è ribaltata: le proposte sono state giudicate sostenibili grazie al maggior gettito IVA previsto dall’acquisto di veicoli elettrici, mediamente più cari, e sono quindi state riammesse all’esame.

AUTO AZIENDALI: POSSIBILE RIFORMA DEL FISCO

Se la riforma dovesse essere approvata, il vantaggio fiscale diventerebbe nettamente proporzionale alle emissioni di anidride carbonica. Per le auto 100% elettriche (0 g/km), la deducibilità salirebbe al 100% in caso di uso esclusivamente strumentale e al 90% nel biennio 2027-2028 per l’uso promiscuo, scendendo poi al 70% nel 2029-2030 e al 50% dal 2031.

Per le ibride plug-in (1-49 g/km) si passerebbe dall’80% al 40% sull’uso strumentale e dal 40% al 20% sul promiscuo nel medesimo arco temporale. Penalizzate invece le vetture da 50 g/km in su, destinate a perdere ogni detrazione dal 2031. Contestualmente, i tetti massimi di spesa deducibile salirebbero a 26.000 euro per l’acquisto e a 5.200 euro annui per noleggio o leasing.

LE TRE FASCE: MENO INQUINI E MENO PAGHI

Quindi la riforma divide le auto in 3 fasce di inquinamento (grammi di CO2 per km) e riduce gradualmente gli sconti negli anni per spingere le aziende a rinnovare subito le flotte.

Auto elettriche

Solo lavoro (strumentale): si scarica il 100% della spesa per sempre.

della spesa per sempre. Uso misto (promiscuo): si scarica il 90% nel 2027–2028, poi si scende al 70% nel 2029–2030 e al 50% dal 2031.

Ibride plug-in (1–49 g/km)

Solo lavoro: parte dall’80% (2027–2028), scende al 60% (2029–2030) e arriva al 40% dal 2031.

(2027–2028), scende al 60% (2029–2030) e arriva al dal 2031. Uso misto: parte dal 40% (2027–2028), scende al 30% (2029–2030) e arriva al 20% dal 2031.

Auto tradizionali o ibride non plug-in (50 g/km o più)

Vengono penalizzate. Si parte dal 60% (solo lavoro) e 30% (uso misto) nel 2027–2028, si dimezza nel 2029–2030 (30% e 15%), e dal 2031 non si scarica più nulla (0%).

SITUAZIONE PARTICOLARE

A rendere ancora più rilevante la partita è la convergenza politica trasversale. I tre emendamenti riammessi (numerati 22.01, 22.02 e 22.03) hanno un testo identico e portano le firme sia di esponenti della maggioranza, con Massimo Milani di Fratelli d’Italia, sia dell’opposizione, con Vinicio Peluffo del Partito Democratico e Sergio Costa del Movimento 5 Stelle, raccogliendo le richieste delle principali associazioni di settore Anfia, Aniasa, Motus-E e Unrae.

Con la riammissione è arrivato dunque il primo via libera tecnico, ma la strada verso l’approvazione definitiva resta stretta. Le proposte devono ora superare il filtro delle segnalazioni dei gruppi parlamentari e l’ulteriore scrematura dei cosiddetti emendamenti “supersegnalati”, passaggio indispensabile per arrivare al voto effettivo in commissione alla Camera.