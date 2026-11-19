Altro che letargo autunnale: tra lo sciopero dei mezzi di venerdì che spingerà mezza Italia a rispolverare le auto private, gli appassionati in marcia verso Milano AutoClassica, il weekend dal 20 al 22 novembre 2026 si preannuncia caldo dal punto di vista del traffico. Prima di affidarvi alla sorte del navigatore, scoprite dove si concentreranno i rallentamenti e quali sono le condizioni meteo.

PREVISIONI TRAFFICO 20, 21 E 22 NOVEMBRE 2026 IN ITALIA

Venerdì 20 novembre. Circolazione feriale intensa nelle fasce pendolari del mattino (7:30-9:30) e nel tardo pomeriggio/sera (17:00-20:00) attorno alle principali aree metropolitane (Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli) e sulle tangenziali urbane. Sulla rete autostradale si sommano flussi logistici e spostamenti del fine settimana, con code possibili nei tratti interessati da cantieri sull’A1 e sull’A4. Viabilità in progressiva attenuazione dopo le 20:30, salvo cantieri serali.

Sabato 21 novembre. Circolazione complessivamente scorrevole sulla rete autostradale, con un graduale aumento dei flussi dalla tarda mattinata e nelle ore centrali (10:00-13:00), soprattutto lungo le direttrici di collegamento tra le grandi città, verso le località turistiche e in prossimità dei principali poli commerciali. Nel pomeriggio (15:00-19:00) possibili rallentamenti sulle tangenziali e sulle arterie di accesso ai centri urbani, in particolare nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli. Sulle autostrade A1 e A4, eventuali cantieri e restringimenti di carreggiata potranno determinare code localizzate. Traffico in progressiva diminuzione dalla serata.

Domenica 22 novembre. Traffico generalmente fluido durante la mattinata, con volumi contenuti sulla maggior parte della rete autostradale e sulle principali arterie extraurbane. A partire dal primo pomeriggio (15:00-17:00) è previsto un graduale incremento della circolazione lungo le direttrici di rientro dalle località turistiche e dai centri di villeggiatura. Le maggiori concentrazioni di traffico sono attese tra le 17:00 e le 21:00, soprattutto in direzione delle grandi aree metropolitane e lungo i principali assi autostradali, tra cui A1, A4, A14 e A22. Circolazione in progressiva normalizzazione nella tarda serata, dopo le 21:30.

PREVISIONI METEO 20, 21 E 22 NOVEMBRE 2026

Nord. Venerdì 20 novembre tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con ampie schiarite sulle pianure e qualche banco di nebbia mattutino in Val Padana. Nuvolosità più consistente sulle Alpi occidentali, dove saranno possibili nevicate in quota. Sabato 21 condizioni generalmente favorevoli, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti sui rilievi alpini e locali foschie nelle pianure. Temperature massime generalmente comprese tra 12 e 17 gradi. Domenica 22 nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica, con piogge su Liguria, Emilia-Romagna e Nord-Est. Nevicate sulle Alpi oltre 1300-1600 metri, venti in rinforzo e temperature in diminuzione.

Centro. Venerdì 20 novembre condizioni meteorologiche in miglioramento, con prevalenza di sole su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Possibili annuvolamenti sulle zone interne appenniniche e ventilazione occidentale ancora moderata o sostenuta. Sabato 21 tempo complessivamente stabile, con schiarite diffuse e qualche nube lungo il versante tirrenico, senza precipitazioni significative. Temperature generalmente miti per il periodo, con massime comprese tra 16 e 21 gradi. Domenica 22 peggioramento progressivo, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, con piogge e rovesci localmente intensi. Fenomeni possibili anche sulle Marche. Venti di Libeccio in rinforzo, mari mossi e temperature in lieve calo.

Sud e Isole. Venerdì 20 novembre tempo variabile, con ampie schiarite su Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre qualche piovasco residuo potrà interessare Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. Sabato 21 prevalenza di condizioni soleggiate, salvo annuvolamenti irregolari sulle regioni tirreniche e locali precipitazioni in Campania. Temperature miti, con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi, e ventilazione occidentale in attenuazione. Domenica 22 aumento della nuvolosità sul versante tirrenico, con piogge possibili tra Campania, Calabria occidentale e Sardegna. Tempo più asciutto su Puglia e Sicilia orientale. Venti occidentali in rinforzo, mari localmente molto mossi e temperature stazionarie.