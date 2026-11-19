Prosegue la spirale ribassista di Stellantis sui listini finanziari. Ieri le azioni del colosso automobilistico guidato da Antonio Filosa hanno lasciato sul terreno un ulteriore 4%, scivolando a 3,19 euro e ritoccando ancora al ribasso il proprio pavimento storico a Piazza Affari. Per il titolo un valore di mercato ridotto a 9,4 miliardi di euro e un passivo accumulato da gennaio intorno al 66%. A subire le conseguenze più pesanti di questo prolungato tracollo sono gli investitori: dai piccoli risparmiatori, ormai in forte apprensione sul web e sulle piattaforme finanziarie, fino ai grandi soci istituzionali, a partire da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli capitanata da John Elkann. Secondo quanto riportato nel bilancio 2025 della holding, la quota detenuta in Stellantis ammontava a 4,3 miliardi di euro, già dimezzati a 2,2 miliardi al termine del primo semestre 2026. Considerando gli attuali corsi azionari milanesi – e assumendo invariato il pacchetto di 449,4 milioni di titoli in mano alla società – il valore della partecipazione scende oggi sotto la soglia di 1,46 miliardi di euro.

STELLANTIS, SPROFONDO ROSSO

Con Stellantis a picco, il valore della partecipazione di Exor dall’inizio dell’anno segna dunque una contrazione superiore ai 2,8 miliardi di euro, di cui ben 740 milioni bruciati soltanto negli ultimi quattro mesi e mezzo.

La flessione colpisce duramente anche gli altri principali soci del costruttore: alle quotazioni correnti, la quota in possesso della famiglia Peugeot si attesta intorno ai 726 milioni di euro, mentre il pacchetto controllato dall’istituto pubblico francese Bpifrance vale circa 624 milioni.

MOTIVI DEL CROLLO CERCASI

Dopo il Green Deal auto elettrica 2035 imposto dall’Unione Europea nel 2019, la Cina si è proposta con tecnologie affascinanti per BEV e ibride plug-in, mentre l’elettrificazione dei costruttori UE ha rappresentato un bagno di sangue. L’ex CEO Carlos Tavares ha scommesso forte sulla mobilità verde.

La recente retromarcia di Filosa verso il termico, necessaria, deve ancora dare i frutti: serve tempo. In un momento storico molto complicato, con costi dell’energia astronomici, dovuti anche alle tensioni in Medio Oriente.

In un contesto contrassegnato da infinite speculazioni esterne invisibili, la Borsa potrebbe aver così valutato la strategia di sviluppo e di crescita di brand, anche se il piano industriale è a lunga scadenza. C’è poi da recuperare la redditività di Jeep, da sempre gallina dalle uova d’oro.

FILIERA DEI FORNITORI, C’È DA RIMBOCCARSI LE MANICHE

L’onda d’urto raggiunge rapidamente l’intera catena produttiva. Se un grande committente brucia oltre il 60% della propria capitalizzazione, gli istituti di credito iniziano a ricalcolare l’esposizione al rischio delle aziende terziste.

Nell’indotto, l’attenzione si sposta sul grado di dipendenza commerciale dei subfornitori, valutando quanto il loro giro d’affari sia legato a un unico marchio. Per chi opera nella componentistica automotive, anticipare questa verifica diventa vitalmente strategico: occorre preparare fin d’ora un bilancio chiaro e documentato della propria diversificazione, prima che siano le banche a pretenderlo.

QUALI SCENARI PER STELLANTIS

Gli esperti si interrogano sul futuro di Stellantis. Una prima mossa potrebbe essere quella di creare joint venture produttive e tecnologiche coi cinesi, per finanziare la vera transizione del settore, spostando il baricentro dalla lamiera all’intelligenza digitale.

Il passo successivo richiede un investimento massiccio sul capitale umano. L’obiettivo finale è edificare una nuova filiera automotive europea svincolata dalle logiche tradizionali. Questo ecosistema dovrà poggiare su pilastri tecnologici avanzati: la gestione intelligente dell’energia, lo sviluppo di modelli linguistici europei e l’integrazione con le infrastrutture di calcolo.

Attraverso la creazione di vere AI Factory, il Gruppo potrebbe concentrarsi sui settori ad altissimo valore aggiunto come lo sviluppo software, l’architettura elettronica e il design. Solo trasformandosi da semplice assemblatore di veicoli a polo d’innovazione tecnologica, la società potrà garantire la propria sopravvivenza competitiva nei prossimi decenni.