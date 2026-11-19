Un incidente sull’autostrada A4, tra Viale Certosa e il bivio per la Tangenziale nord, sta causando 8 km di coda in direzione Brescia. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 19/11, ore 15.31.

INCIDENTE SULLA A4 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 137, verso Brescia, e ha coinvolto 4 camion e 2 auto (tamponamento). Attualmente, il traffico è bloccato con tempi di percorrenza stimati in 55 minuti per attraversare il punto critico, 50′ in più rispetto alla norma. Sono in atto le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A4

Per chi viaggia in direzione Brescia, è consigliabile immettersi sulla A52 tangenziale nord e rientrare in autostrada a Monza.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

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TRAFFICO SULLA A4 IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A4, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).