Un incidente sull’autostrada A14, tra Castel S. Pietro e Bologna S.Lazzaro, sta causando 5 km di coda in direzione Bologna. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 26/11, ore 17.38.

INCIDENTE SULLA A14 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 29,5, verso Bologna, e ha coinvolto vari veicoli. Attualmente, il traffico è bloccato con tempi di percorrenza stimati in 44 minuti per attraversare il punto critico, 28′ in più rispetto alla norma. Sono in atto le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione. Si transita su due corsie.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A14

Per chi viaggia in direzione Bologna, è consigliabile uscire a Castel San Pietro, percorrere la SP31, con rientro in autostrada a Bologna San Lazzaro. In alternativa, uscire a Castel San Pietro, percorrere la SS9 Via Emilia, con rientro in autostrada a Bologna San Lazzaro.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

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TRAFFICO SULLA [NOME AUTOSTRADA] IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A14, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).