Incidente A1 adesso: 8 km di coda tra Bivio A22 e Reggio Emilia

Un incidente sull’autostrada A1, tra il Bivio per la A22 Modena – Brennero e Reggio Emilia, sta causando 8 km di coda in direzione Milano. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2026, ore 16:08.

INCIDENTE SULLA A1 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 142 e 800 e riguarda un maxi tamponamento che ha coinvolto ben cinque auto. Attualmente, il traffico è bloccato con tempi di percorrenza stimati in 59 minuti per attraversare il punto critico, 45′ in più rispetto alla norma. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A1

Per chi viaggia in direzione Milano, si consiglia di uscire a Modena nord, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Reggio Emilia.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

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TRAFFICO SULLA [NOME AUTOSTRADA] IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A1, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).