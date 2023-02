Tesla Model Y: si stacca il volante in autostrada dopo 1 settimana

Vi abbiamo più volte raccontato di come Tesla è diventata una delle Case che produce le auto più sicure. Lo dimostrano i numerosi riconoscimenti degli enti che valutano la sicurezza attiva (cioè che interviene per prevenire un incidente) e passiva (interviene al verificarsi di un incidente). La brutta esperienza documentata da un cliente USA è qualcosa che non ci si augura mai di dover affrontare, soprattutto se ci si trova sull’autostrada. Al proprietario della Tesla Model Y da poco ritirata dalla concessionaria è rimasto letteralmente con il volante staccato tra le mani. L’episodio non sarebbe un caso isolato e conferma l’urgenza manifestata anche da Elon Musk di porre maggiore attenzione ai controlli di qualità.

TESLA MODEL Y NUOVA PERDE IL VOLANTE DOPO 1 SETTIMANA

A guardare le immagini della Tesla Model Y con il volante staccato, ferma sulla corsia di emergenza in attesa del carroattrezzi, si può dire che poteva andare molto peggio. Chiunque non si aspetterebbe di rimanere con il volante tra le mani mentre è alla guida dell’auto, a prescindere dal suo costo e dal fatto che fosse nuova. L’utente @preneh24 che ha postato il video e le immagini della disavventura su Twitter ha scritto: “La mia famiglia era entusiasta della consegna della Tesla Model Y il 24/01/2023. Stavo guidando in autostrada e all’improvviso il volante è caduto, sono stato abbastanza fortunato che non c’era nessuna macchina dietro e sono stato in grado di accostare”. Tutto questo è accaduto dopo appena una settimana, cioè il 30/1/2023.

TESLA CON VOLANTE STACCATO: LA FIDUCIA DEL CLIENTE COMPROMESSA

Quello che è successo subito dopo l’incidente aiuta anche a chi non possiede ancora una Tesla di capire come interviene la Casa e come l’episodio impatta sulla serenità e la fiducia. Come dimostrano le foto postate dal proprietario della Tesla Model Y, il Servizio di Assistenza si è subito messo in contatto per capire quale fosse il problema della panne. Dopo aver raccontato brevemente l’accaduto in chat, il proprietario ha espresso in un’unica frase ciò che molti altri utenti hanno affermato anche per i problemi di Phantom Braking Tesla. “Abbiamo perso la fiducia in Tesla e apprezzeremmo molto che questa macchina venisse ritirata e che venisse emesso un rimborso completo. Penso che la sicurezza è più importante dell’auto tecnologica”.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak (@preneh24) January 30, 2023

VOLANTE TESLA STACCATO ANCHE IN UK: MUSK AMMETTE PROBLEMI DI QUALITA’

Lo stesso episodio si è verificato anche al proprietario di una Tesla Model 3 nel Regno Unito. Come riporta InsideEVs, dopo aver ritirato l’auto nuova, è riuscito a guidarla per circa 340 miglia, poi improvvisamente il volante si è staccato. Anche in quel caso Tesla ha rimediato velocemente, installando il dado del volante che non era stato avvitato in produzione. I problemi di qualità sarebbero stati ammessi dallo stesso Elon Musk, in un’intervista di Sandy Munro. Come riporta la CNN, Musk avrebbe addirittura sconsigliato di comprare una Tesla nuova dopo la fase del lancio commerciale. “O la compri subito oppure quando la produzione si stabilizza”, avrebbe dichiarato Musk, spiegando che l’azienda sta individuando e risolvendo i problemi di qualità man mano che la produzione avanza.