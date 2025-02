Tesla con FSD v13 va in retromarcia ma non vede i pali: schianto

Un recente incidente che ha coinvolto un Tesla Cybertruck con il Full Self-Driving (FSD) attivo ha riacceso le discussioni su sicurezza, capacità e limiti dell’assistenza avanzata alla guida. Il proprietario del pick-up, uno sviluppatore di software in Florida, ha voluto mettere alla prova l’aggiornamento del FSD, ma ci ha rimesso il Cybertruck distrutto contro un palo della luce. Se sorvoliamo sulla propagandata resistenza del Cybertruck che si è rivelato frangibile tanto quanto le auto più recenti, è lo stesso proprietario del pick-up Tesla a guida autonoma a mettere in guardia gli altri proprietari di Tesla. L’episodio, documentato in un post virale su X, evidenzia le persistenti difficoltà del software nel riconoscere elementi dell’infrastruttura urbana e della segnaletica orizzontale.

Il proprietario del Cybertruck ha raccontato su X che il suo pick-up, aggiornato alla versione 13.2.4 di FSD, stava percorrendo la corsia libera più a destra qualche istante prima dell’impatto. Mentre il conducente probabilmente era distratto a fare altro, il Cybertruck ha continuato ad andare dritto sulla corsia che però si interrompe per delimitare un’area di transito dei pedoni. Per fortuna nessuno transitava in quel momento e anche il guidatore è uscito illeso dal pick-up, che è andato distrutto contro il palo della luce all’altezza di un attraversamento pedonale. Il post dell’incidente su X ha aperto il dibattito con diversi spunti di riflessione.

Soooooo my @Tesla @cybertruck crashed into a curb and then a light post on v13.2.4.

Thank you @Tesla for engineering the best passive safety in the world. I walked away without a scratch.

It failed to merge out of a lane that was ending (there was no one on my left) and made… pic.twitter.com/vpT4AGz8jZ

— Jonathan Challinger (@MrChallinger) February 9, 2025