Tesla al Super Bowl: lo spot che demolisce la guida autonoma FSD

Tesla al Super Bowl con un ruolo da non protagonista è la notizia che nessuno si aspettava. La pubblicità che i Costruttori auto pagano milioni di dollari in occasione della finale di campionato National Football League, è stata utilizzata per demolire la guida autonoma Tesla Full Self Driving (FSD). Ecco il video che denuncia al mondo intero i difetti e i pericoli della guida autonoma Tesla e chi ha pagato una valanga di soldi per l’anti-pubblicità a Tesla.

PUBBLICITA’ CASE AUTO AL SUPER BOWL 2023

Il Super Bowl è l’occasione per i Costruttori auto di catturare clienti anche oltre i confini USA. L’evento sportivo infatti è seguito ormai in tutto il mondo da milioni di spettatori. Le Case auto fanno a gara a chi realizza lo spot più efficace, puntando spesso sull’ironia e il talento di testimonial d’eccellenza come l’onnipresente attore comico Will Ferrell o altre personalità di cinema e spettacolo. Durante la finale Super Bowl 2023, solo poche Case auto si sono divise gli spazi pubblicitari tra le pause:

, ha presentato il pick up RAM 100% elettrico e altri modelli della gamma Jeep 4xe; General Motors , ha mostrato diversi modelli della gamma, tra cui l’Hummer EV;

, ha mostrato il nuovo pick-up Telluride; Tesla, ha partecipato all’evento con i camion elettrici Semi a livrea Frito Lay, di proprietà della Pepsi.

Plateale assenza di molti Brand che negli USA hanno un mercato non da poco: hanno rinunciato al Super Bowl le Case auto tedesche, giapponesi e americane, anche a causa dell’incertezza economica.

VIDEO SULLA GUIDA AUTONOMA TESLA FSD AL SUPER BOWL 2023

Tra i vari spot del Super Bowl c’è un’altra presenza di Tesla, come ospite “non pagante” la cui pubblicità ha mostrato i difetti della guida autonoma FSD. Dietro questa azione mediatica c’è il Dawn Project di cui vi abbiamo già parlato. Il video anti Tesla sulla guida autonoma FSD, mostra una Tesla Model 3 presumibilmente in modalità Full Self-Driving FSD attivata in una serie di test del Progetto Dawn. Nelle immagini sono mostrate le immagini shock di un manichino a misura di bambino che viene investito mentre attraversa la strada e altri incidenti in cui si incolpa la tecnologia tesla di non essere in grado di evitare alcune situazioni di pericolo e incidente. “La guida completamente autonoma di Tesla sta mettendo in pericolo le persone con un marketing ingannevole e un’ingegneria tristemente inetta”, recita lo spot.

CHI C’È DIETRO IL VIDEO DENUNCIA CONTRO LA GUIDA AUTONOMA TESLA

Sebbene le quotazioni di vendita degli spot per il Super Bowl 2023 fossero intorno ai 6 milioni di dollari per 30 secondi di visibilità, un portavoce del Dawn Project avrebbe dichiarato che lo spot anti Tesla è costato circa 600 mila dollari, come riporta la CNN. L’uomo a capo del progetto, Dan O’Dowd, fondatore del progetto Dawn, era stato accusato di voler cercare solo visibilità in passato. Ma sul sito del progetto si definisce massimo esperto mondiale nella creazione di software che non possono essere hackerati. Quello che lui definisce “metodo Dawn” sarebbe stato applicato a vari progetti software negli anni, tra cui:

il bombardiere B-2 Stealth;

il bombardiere B-52;

i caccia F-16, F-22 e F-35;

un laptop non hackerabile per l’FBI;

un telefono cellulare militare non hackerabile;

la cyber security delle auto General Motors dal 2020 al 2023.

Non è chiaro come la prenderà Tesla. Di sicuro il web è pieno di video in cui clienti Tesla promossi collaudatori (a pagamento), mostrano i difetti della guida autonoma Tesla FSD. Anche la NHTSA è intervenuta per alcune funzioni ritenute pericolose. Per la cronaca, uno dei collaudatori, che era anche un dipendente Tesla, sarebbe stato licenziato dopo aver pubblicato il video del suo incidente.