Tesla con FSD 10.10 non vede la pista ciclabile e sbatte: primo incidente

La prima Tesla con FSD Beta in un incidente senza conseguenze fa riflettere sui rischi di diventare collaudatore a tutti i costi della guida autonoma

Il video pubblicato sul canale youtube AI Addict, ha subito fatto il giro del mondo: potrebbe essere la prima prova di incidente di una Tesla con FSD Beta. Una premessa è d’obbligo, non si tratta di un incidente di severità rilevante e neppure ha provocato feriti o coinvolto altre auto. Ma l’epilogo si può raccontare così anche grazie all’intervento del conducente, che ha fermato l’auto a ridosso della pista ciclabile.

TESLA FSD BETA: L’INTERVENTO DEL CONDUCENTE NON EVITA L’IMPATTO

Come riporta electrek, una Tesla Model 3 con FSD Beta versione 10.10 si è resa protagonista di un evento che non sappiamo ancora in che modo sarà vagliato dall’NHTSA. L’agenzia governativa per la sicurezza dei trasporti proprio nei giorni scorsi ha imposto a Tesla l’eliminazione della funzione Rolling Stop dalle circa 58 mila auto in circolazione con Tesla FSD Beta. Il software di guida autonoma completa in via di sviluppo, in realtà richiede che il conducente sia pronto ad intervenire. Anche per questo i permessi in California sono stati concessi senza troppe difficoltà dal DMV (il dipartimento dei veicoli). L’incidente senza conseguenze, tranne i danni all’auto, è avvenuto proprio a San Jose, nella contea di Santa Clara (California).

IL VIDEO DELL’INCIDENTE TESLA CON FSD BETA

Dalle immagini del video qui sotto si vede il conducente Tesla al volante della Model 3 su cui ha scaricato l’aggiornamento Tesla Full Self Driving 2021.44.30.15. L’impatto al minuto 3:30 circa, sorprende anche il conducente, che cerca di sterzare ma è troppo tardi per evitare i paletti riflettenti che delimitano la pista ciclabile. L’auto ha riportato solo lievi graffi, che probabilmente andranno via con una lucidatura. Ma lo stesso conducente come riporta anche InsideEvs incolpa la Tesla FSD Beta per l’impatto. E se in quel punto ci fosse stato un ciclista probabilmente le conseguenze per lui sarebbero state molto più preoccupanti di un graffio al paraurti.

PER MUSK NESSUN INCIDENTE NEI TEST TESLA FSD BETA

Intanto sull’account twitter di Elon Musk nessun post di commento si riferisce al video, mentre lo stesso CEO aveva smentito pubblicamente incidenti con Tesla FSD Beta alcune settimane fa. L’episodio, primo incidente senza conseguenze ripreso nei test FSD Beta, dovrebbe spingere a qualche riflessione sulle possibili eventuali ripercussioni a cui si va incontro pur di mettere per primi le mani su un software non ancora collaudato. Come afferma InsideEVS, “il fatto che Tesla abbia ancora tanto da migliorare lo conferma il passaggio col rosso e la guida sui binari del tram”. Situazione questa che non era vietata in modo evidente da alcun segnale stradale, secondo il conducente che è intervenuto nei commenti su Youtube.