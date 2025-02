Stellantis lancia la guida autonoma di livello 3 e supera BMW e MB

Stellantis ha presentato STLA AutoDrive, un sistema avanzato di guida autonoma progettato per migliorare in modo sensibile l’esperienza di guida. Questo sistema, parte integrante della strategia tecnologica del colosso franco-italiano insieme a STLA Brain e STLA Smart Cockpit, mira a rendere i veicoli più intelligenti, automatizzati e intuitivi. STLA AutoDrive è progettato per offrire funzionalità di guida autonoma di Livello 3 SAE. Il claim promozionale dice che si possono staccare le mani dal volante e gli occhi dalla strada in determinate condizioni, a differenza di quanto offrono BMW e Mercedes-Benz, che parlano di guida autonoma condizionata. La sicurezza, però, non andrebbe tralasciata, ma vedremo più avanti.

STLA AUTODRIVE: FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI

STLA AutoDrive è in grado di gestire la guida autonoma di livello 3 fino a una velocità di 60 km/h, rendendolo particolarmente utile in situazioni di traffico intenso nelle aree urbane. In queste condizioni, il sistema si occupa attivamente della guida, permettendo al conducente di utilizzare il tempo a bordo in altro modo. Stellantis sostiene che si potranno guardare un film, leggere e-mail o semplicemente godersi il panorama (in determinate condizioni). Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, ha sottolineato l’importanza di aiutare gli automobilisti a utilizzare al meglio il loro tempo, affermando che STLA AutoDrive migliorerà l’esperienza di guida, rendendola più efficiente e piacevole.

Il sistema è progettato per essere semplice da usare. Quando le condizioni del traffico e dell’ambiente lo permettono, il conducente viene avvisato che STLA AutoDrive è pronto per l’attivazione. Una volta attivato tramite un pulsante, il sistema prende il controllo del veicolo, mantenendo le distanze di sicurezza, regolando la velocità e gestendo sterzata e frenata in base al flusso del traffico. STLA AutoDrive monitora costantemente l’ambiente circostante attraverso una serie di sensori per garantire una guida precisa e sicura, anche in condizioni di scarsa illuminazione o meteo avverse, come la pioggia leggera. Per assicurare prestazioni costanti, un sistema automatico di pulizia dei sensori mantiene i componenti critici in condizioni ottimali.

Gli ingegneri di Stellantis hanno lavorato per rendere STLA AutoDrive reattivo e naturale, simulando uno stile di guida umano. Il sistema è progettato per adattarsi fluidamente al traffico, mantenendo la distanza di sicurezza e garantendo una guida sicura e priva di stress. A velocità più elevate, STLA AutoDrive offre funzionalità di Cruise Control adattivo e mantenimento della corsia nelle modalità di Livello 2 (mani sul volante) e Livello 2+ (mani libere, occhi sulla strada).

STLE AUTODRIVE: ARCHITETTURA SCALABILE E SICUREZZA DA CONSERVARE

STLA AutoDrive è costruito su un’architettura scalabile, permettendo la sua integrazione nei veicoli dei diversi marchi di Stellantis nei mercati globali. Questa scalabilità consente un’implementazione continua in base alle strategie commerciali e alla domanda del mercato. Il sistema è anche connesso al cloud, facilitando miglioramenti continui tramite aggiornamenti over-the-air e l’integrazione di dati in tempo reale per ottimizzare le prestazioni.

Il sistema è conforme alle normative vigenti nei mercati supportati, richiedendo che il conducente rimanga seduto, con la cintura allacciata e pronto a riprendere il controllo quando necessario. Inoltre, STLA AutoDrive rispetta le leggi regionali sulla condotta dei conducenti, incluse le restrizioni sull’uso del telefono. Un messaggio diverso da “mani libere e occhi chiusi” che proietterebbe Stellantis a un livello di guida autonoma inesplorato anche per BMW e Mercedes-Benz, due competitors europei che parlano di una guida autonoma “condizionata”. Il suggerimento è quello di restare sempre vigili ai pericoli della strada e di non affidarsi pienamente alle meraviglie della tecnica. A tal proposito è interessante ricordare l’incidente della Tesla Cybertruck con FSD attivo e della dichiarazione del proprietario: “non distraetevi come me, la tecnologia vi spingerà a farlo”.

STLA AUTODRIVE DI STELLANTIS: SVILUPPI FUTURI

STLA AutoDrive è concepito come una piattaforma in continua evoluzione, con sviluppi in corso e futuri aggiornamenti che potrebbero includere:

funzionamento a mani libere e con occhi chiusi a velocità superiori, fino a 95 km/h ;

; automazione off-road migliorata per alcuni modelli.

Flessibilità e adattabilità a lungo termine fanno di STLA AutoDrive un passo avanti verso esperienze di guida più intelligenti, confortevoli e intuitive. L’importante, tuttavia, è non dimenticare il focus principale: la sicurezza.