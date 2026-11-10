Prezzo benzina crolla in Slovenia: italiani pronti al turismo del pieno

Da oggi fare rifornimento presso le stazioni di servizio in Slovenia diventa notevolmente più economico: una boccata d’ossigeno ai molti automobilisti italiani che varcano abitualmente il confine per fare il pieno. Il listino della benzina senza piombo a 95 ottani subisce una riduzione di 12 centesimi al litro, scendendo da 1,626 a 1,506 euro. Per un serbatoio standard da 50 litri la spesa passa da 81,30 a 75,30 euro, garantendo un risparmio netto di 6 euro. Per il diesel il prezzo cala di 10,1 centesimi al litro, passando da 1,949 a 1,848 euro. Il pieno da 50 litri costa 92,40 euro anziché 97,45 euro, con un beneficio di 5,05 euro. Una bella differenza rispetto alle batoste in Italia.

PREZZO BENZINA IN SLOVENIA, COME FUNZIONA

Le nuove tariffe derivano dal sistema di regolazione statale impiegato dal governo sloveno, che aggiorna periodicamente i prezzi sulla base dell’andamento internazionale del greggio e del cambio euro-dollaro.

I tetti massimi vengono applicati esclusivamente alla rete stradale ordinaria. Eccezioni: i distributori posizionati lungo le autostrade e le superstrade operano in regime di mercato libero e possono applicare cifre diverse.

La riduzione dei costi è resa possibile dalle misure di contenimento fiscale attuate da Lubiana: in assenza delle detrazioni pubbliche attualmente in vigore, la benzina costerebbe infatti 1,734 euro al litro e il diesel raggiungerebbe i 2,130 euro.

SECONDO PASSO DI LUBIANA PER CARBURANTI MENO CARI

Il Governo sloveno ha inoltre aperto un confronto con la Commissione europea per ottenere ulteriore flessibilità sulle accise, con l’obiettivo di ridurre ancora l’incidenza fiscale nei prossimi mesi.

È arrivato il via libera dell’Unione Europea alla deroga per la Slovenia sui carburanti: l’Ecofin ha autorizzato il governo di Lubiana a ridurre le accise su benzina e diesel al di sotto delle soglie minime previste dalle direttive comunitarie.

L’UE HA DATO IL VIA LIBERA PER UN ALTRO TAGLIO

La misura straordinaria ha una durata prevista di 6 mesi, con decorrenza a partire dalla notifica formale dell’atto. La richiesta di deroga era stata presentata nei mesi scorsi per contenere l’impatto dei rincari energetici sui bilanci di famiglie e imprese.

Nello specifico, il provvedimento concede margine per abbassare l’aliquota della benzina fino a un minimo di 13,95 centesimi al litro (rispetto ai 41,759 attuali) e quella del gasolio fino a 10,5 centesimi (da 33 centesimi). Bruxelles mantiene quindi la supervisione sui margini di manovra dei 27 Stati membri, come dimostra l’aumento dell’accisa sul diesel in Italia di gennaio 2026, cui ora seguono i micro tagli provvisori di questi giorni dovuti al conflitto in Iran.

Nonostante il semaforo verde da Bruxelles, l’esecutivo sloveno non ha ancora disposto un taglio immediato delle imposte alla pompa. Il ministero delle Finanze ha precisato che la concreta applicazione del ribasso e l’entità dell’eventuale sforbiciata restano subordinate all’andamento futuro dei prezzi sui mercati internazionali.