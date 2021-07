Seggiolino auto: in Svizzera si può noleggiare da 35 euro al mese

Chi va in Svizzera in viaggio o in vacanza può anche noleggiare il seggiolino auto: ecco a chi rivolgersi e i costi del servizio offerto dal TCS

Il seggiolino auto in Svizzera si può anche noleggiare: l’iniziativa del Touring Club Svizzero è rivolta non soltanto ai soci tesserati ma a tutti gli automobilisti. Ecco quanto costa noleggiare un seggiolino auto, le categorie di seggiolini per bambini e dove rivolgersi per informazioni sul noleggio seggiolini auto in Svizzera.

PERCHE’ NOLEGGIARE IL SEGGIOLINO AUTO?

L’iniziativa del TCS si fonda su un principio che da sempre anche SicurAUTO.it ricorda in occasione delle partenze: la sicurezza non va in vacanza ma deve seguirvi ovunque andiate. Ecco perché troviamo che l’iniziativa del seggiolino auto a noleggio possa essere utile anche nei casi in cui si va in vacanza e si utilizza un’auto in prestito una volta arrivati a destinazione. Con il servizio di noleggio seggiolino auto, il TCS spiega di voler contribuire alla sicurezza dei bambini in auto soprattutto nei momenti in cui l’utilizzo del seggiolino in auto non può passare in secondo piano. La nascita di un secondo figlio, la necessità di utilizzare solo per un breve periodo di tempo un seggiolino che dopo poco non sarà più adatto alla taglia del bambino o anche sollevare il bilancio familiare dall’acquisto di un seggiolino nuovo.

COSTO NOLEGGIO SEGGIOLINO AUTO

Per noleggiare un seggiolino auto non bisogna essere necessariamente soci del TCS, ma per chi è tesserato ci sono dei vantaggi economici. Inoltre, se non si è interessati al noleggio, si possono anche comprare i seggiolini migliori nei test di sicurezza che hanno ricevuto almeno la votazione “molto consigliato”. Con lo stesso criterio sono selezionati i modelli di seggiolini auto a noleggio. I costi per noleggiare un seggiolino auto in Svizzera variano in base alla durata, 1 mese o 1 anno:

– Noleggio di ovetti per bebè (consigliato da 0 a 15 mesi): 54 euro/mese o 127 euro/anno (36 euro/mese o 90 euro/anno per i soci);

– Acquisto ovetti per bebè: da 173 euro (155 euro per i soci);

– Acquisto seggiolini auto per bambini: da 200 euro (180 euro per i soci);

– Base Isofix: da 151 euro (135 euro per i soci);

DOVE NOLEGGIARE IL SEGGIOLINO AUTO IN SVIZZERA

Il noleggio del seggiolino auto è ormai un servizio extra offerto a pagamento anche dalle società di autonoleggio (verificate però il modello offerto e quanto è sicuro prima di prenotarlo con l’auto). Se invece vi trovate a dover noleggiare un seggiolino auto in Svizzera, sappiate che potete rivolgervi alle sezioni TCS qui sotto:

– Ticino, Via alla Chiesa 10, 6802 Rivera;

– Argovia, Gewerbeweg 1, 5242 Birr;

– Friburgo, Route d’Englisberg 2, 1763 Granges-Paccot.