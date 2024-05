ISA obbligatorio anche negli USA, ma 10 anni dopo rispetto all’UE

La California ha recentemente considerato una nuova legge che impone l’installazione di sistemi di limitazione intelligente della velocità (ISA) su tutti i veicoli di nuova fabbricazione a partire dal 2027, poi 50% entro 2029 e il 100% entro il 2032. Questa mossa, che segue le orme dell’Unione Europea, mira a migliorare la sicurezza stradale riducendo gli incidenti causati dall’eccesso di velocità. Tuttavia, il disegno di legge ha suscitato un acceso dibattito, riflettendo in parte le stesse controversie osservate in Europa sui costi e l’effetto immediato e concreto sulla riduzione degli incidenti stradali.

COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE SULL’ISA OBBLIGATORIO DAL 2027

Secondo il disegno di legge CA SB961, i veicoli per trasporto passeggeri, camion e autobus prodotti o venduti in California dovranno essere dotati di un sistema ISA che combina telecamera frontale e tecnologia GPS (per confrontare la velocità del veicolo con i limiti di velocità locali) e l’Adaptive Cruise Control. Questo sistema infatti limiterà automaticamente la velocità del veicolo, impedendo di superare il limite di oltre 10 miglia all’ora (circa 16 km/h).

La legge prevede alcune esenzioni, in particolare per i veicoli di emergenza. Inoltre, il sistema può essere temporaneamente spento dal conducente, ma non può essere completamente disattivato a meno che non sia autorizzato dal Commissariato della California Highway Patrol. Questa misura intende garantire che il sistema rimanga attivo nella maggior parte delle situazioni.

CONTROVERSIE, IMPATTI ECONOMICI E SOCIALI

Nonostante i benefici sperati nella riduzione di incidenti stradali e vittime, l’introduzione obbligatoria degli ISA ha sollevato diverse critiche, come successo anche in Europa:

che vedendolo come una limitazione della loro libertà di guida, potrebbero ricorrere alla manomissione del sistema o a qualche trucco per farlo disabilitare definitivamente in officina. la disattivazione, quella temporanea per i veicoli civili normali, è una condizione ritenuta necessaria, ma comunque un'opzione di poter superare i limiti di velocità;

l'impatto economico di questo nuovo obbligo, farà aumentare i prezzi delle auto nuove, anche se è previsto a distanza di circa 3 anni dall'obbligo della frenata automatica AEB negli USA dal 2029;

BARRIERE LATERALI DI SICUREZZA SUI CAMION, MA USA IN RITARDO

Il disegno di legge californiano, prevede novità anche per camion, rimorchi e semirimorchi di peso superiore alle 10.000 libbre che dovranno avere protezioni laterali per prevenire intrusioni di altri veicoli in caso di collisione. Una misura che è orientata a migliorare la sicurezza stradale, in modo più ampio, riducendo anche il rischio che ciclisti e pedoni possano essere trascinati dalle ruote esposte dei mezzi pesanti. Questa misura fa parte del divieto di accesso dei mezzi meno sicuri a Londra, mentre a Milano è confermato l’obbligo de sensori angolo cieco sui mezzi pesanti.

Ancora una volta, emerge una latenza degli USA rispetto all’Europa nell’introdurre standard di sicurezza più elevati per i nuovi veicoli, nonostante il lavoro svolto da agenzie governative (come l’NHTSA) ed enti per la sicurezza stradale (come l’IIHS-HLDI, che di recente è tornata a chiedere l’adozione urgente del sistema ISA), solo per citare i principali.