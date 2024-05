USA in ritardo sulla sicurezza stradale: AEB obbligatorio dal 2029

Tutte le auto per trasporto passeggeri omologate negli USA dal 2029 dovranno avere la frenata automatica di emergenza AEB di serie. L’obbligo annunciato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, mira a ridurre i feriti e le vittime da incidenti stradali, soprattutto pedoni e motociclisti, secondo una serie di provvedimenti normativi approvati negli USA. Un nuovo traguardo per la sicurezza delle strade americane, anche se in ritardo rispetto all’obbligo in Europa dal 2022.

AEB PUO’ SALVARE 360 PERSONE OGNI ANNO E 24 MILA FERITI

L’obiettivo di questa misura è ridurre significativamente gli incidenti stradali e proteggere sia gli occupanti dei veicoli che i pedoni ed è parte di un piano nazionale per la sicurezza delle infrastrutture. Secondo le previsioni dell’NHTSA, questo nuovo standard, noto come FMVSS n. 127, potrebbe salvare almeno 360 vite e prevenire circa 24.000 feriti ogni anno.

La frenata AEB utilizza sensori per rilevare situazioni di potenziale collisione e attiva automaticamente i freni se il conducente non interviene in tempo. Questa caratteristica non solo può prevenire incidenti con altri veicoli, ma include anche la capacità di rilevare i pedoni, sia di giorno che di notte, contribuendo così a ridurre lesioni e danni.

AEB DI SERIE DAL 2029 SULLE AUTO USA: LE CARATTERISTICHE

L’AEB dovrà essere di serie su tutti i veicoli statunitensi con peso lordo pari o inferiore a 10.000 libbre, equivalenti a 4535 kg. Il nuovo standard richiede che tutte le auto siano in grado di fermarsi ed evitare il contatto con un veicolo che precede fino a 62 miglia orarie e che i sistemi debbano rilevare i pedoni sia di giorno che di notte.

Inoltre, lo standard richiede che il sistema sia in grado di azionare automaticamente i freni fino a 145 km/h quando è imminente una collisione con il veicolo che precede e fino a 45 km/h quando viene rilevato un pedone.

L’AEB NON SARA’ PIU’ UNA DOTAZIONE PREMIUM O A PAGAMENTO

Il Ministro dei Trasporti USA Pete Buttigieg ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa bipartisan: “La legge bipartisan sulle infrastrutture non sta solo realizzando investimenti storici nei trasporti, ma sta anche inaugurando una nuova era di viaggi più sicuri garantendo che le nuove auto e i camion leggeri siano dotati di frenata di emergenza automatica, rendendo le nostre strade più sicure sia per i conducenti che per i pedoni”. È anche vero che già da alcuni anni, sotto il pressing degli enti USA per la sicurezza (IIHS, HLDI, NHTSA, etc.), diversi Costruttori auto hanno dotato volontariamente i nuovi modelli con la frenata AEB.