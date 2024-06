VW ID.7 GTX da 63.200 €: tutto sulla Fastback e la Wagon EV

Un’ammiraglia elettrica, moderna e seducente, grazie a uno stile personale e a contenuti altamente tecnologici. Questo è l’identikit della nuova VW ID.7, commercializzata sua nella carrozzeria fastback, che nella variante Tourer, la station wagon. Il colosso di Wolfsburg propone, in un periodo storico dominato dai SUV, un’auto di rappresentanza che viaggia sui 5 metri di lunghezza, a trazione rigorosamente elettrica, andando a coprire una frangia di mercato nella quale pochi costruttori hanno scelto di giocare la loro partita. Intanto, Volkswagen apre gli ordini delle versioni GTX e Pro S per l’Italia, con prezzi a partire rispettivamente da 70.650 e 63.200 euro.

COSA OFFRE VW ID.7 GTX

La VW ID.7 GTX è la variante più potente, merito dei suoi 250 kW (340 CV) di potenza, scaricati a terra dalla trazione integrale elettrica con motore elettrico sull’asse anteriore e posteriore. L’autonomia, nel ciclo WLTP, è di 588 km nella carrozzeria fastback e di 577 km in quella station wagon. La batteria da 86 kWh di ID.7 GTX e ID.7 Tourer GTX può essere ricaricata fino a 200 kW presso le stazioni di ricarica rapida in corrente continua, passando dal 10 all’80% in appena 26 minuti. La ID.7 GTX Tourer può trasportare fino a 605 litri di bagagli con cinque persone a bordo (con gli schienali dei sedili posteriori in posizione di carico), mentre la ID.7 GTX fastback ha una capacità massima di 532 litri.

La ID.7 GTX si fa notare per elementi come:

nuovi cerchi in lega Skagen da 20 pollici con superfici diamantate;

fari anteriori IQ.LIGHT LED Matrix con loghi Volkswagen illuminati anteriori e posteriori;

con loghi Volkswagen illuminati anteriori e posteriori; luminosa specifica GTX nelle prese d’aria anteriori;

sedili riscaldabili con impunture rosse a contrasto;

con impunture rosse a contrasto; scritta GTX traforata sugli schienali.

L’abitacolo della ID.7 GTX è reso più attraente dall’Ambient Light interno a 30 colori. Altre dotazioni di serie includono App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto, l’head-up display a realtà aumentata, l’assistente vocale IDA con ChatGPT integrato, il climatizzatore automatico a due zone, il sistema di chiusura e avviamento senza chiave Keyless Entry & Go e il sistema di allarme antifurto.

VW GTX PLUS, ESCLUSIVA PER IL MERCATO ITALIANO

Per esaltare il meglio offerto dal VW ID.7 GTX nelle due varianti di carrozzeria, per il mercato italiano viene proposto l’allestimento GTX Plus, che eccelle in una serie di qualità, che aumentano il bagaglio di comfort e di tecnologia complessivo:

Interior Pack Plus (sedili anteriori comfort Premium ErgoActive con funzone ventilazione e massaggio, sedili posteriori riscaldabili, impianto audio Harman Kardon 700 W con subwoofer e altoparlante centrale, airbag laterali per sedili posteriori, tasche laterali bagagliaio);

(sedili anteriori comfort Premium ErgoActive con funzone ventilazione e massaggio, sedili posteriori riscaldabili, impianto audio Harman Kardon 700 W con subwoofer e altoparlante centrale, airbag laterali per sedili posteriori, tasche laterali bagagliaio); Vernice metallizzata;

Assistance Pack IQ.DRIVE (Area View con telecamera perimetrale per parcheggio, Park Assist con memoria parcheggio, Travel Assist con Emergency Assist);

(Area View con telecamera perimetrale per parcheggio, Park Assist con memoria parcheggio, Travel Assist con Emergency Assist); Comfort Pack (climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, volante multifunzione riscaldabile, parabrezza riscaldabile, navigatore Discover Pro Max 15”, ricarica wireless smartphone);

(climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, volante multifunzione riscaldabile, parabrezza riscaldabile, navigatore Discover Pro Max 15”, ricarica wireless smartphone); Exterior Pack Plus (regolazione adattiva assetto con selezione profilo di guida DCC Pro, portellone bagliaio con chiusura e apertura elettrica Easy Open/Close, sterzo progressivo).

A fronte di un sovrapprezzo di 2.300 euro rispetto all’allestimento GTX, questo allestimento offre un vantaggio corrispondente a 10.000 euro.

LE VERSIONI PRO S E PRO S EDITION PLUS DI VW ID.7

Finora la VW ID.7 era stata offerta soltanto in versione Pro. Le nuove versioni ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S, sono dotate di serie di una batteria da 86 kWh, rispetto a quella da 77 kWh della Pro, fattore che porta l’autonomia a raggiungere la quota di 688 chilometri nella Tourer Pro S e di 707 chilometri nella fastback. In termini di equipaggiamento, invece, la ID.7 Pro S e la ID.7 Tourer Pro S ricalcano le versioni Pro.

L’allestimento Pro S Edition Plus, offerto sulla base dell’allestimento Pro S, ha un prezzo di listino di 1.950 euro superiore ma offre tanto in più:

Comfort Pack (climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, volante multifunzione riscaldabile, parabrezza riscaldabile, navigatore Discover Pro Max 15”, ricarica wireless smartphone);

(climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, volante multifunzione riscaldabile, parabrezza riscaldabile, navigatore Discover Pro Max 15”, ricarica wireless smartphone); Vernice metallizzata;

Interior Pack (sedili anteriori comfort Premium ErgoActive regolabili elettricamente, supporto lombare pneumatico con funzione massaggio per i sedili anteriori, plancia comfort con inserti in similpelle, reti fermacarico nel bagagliaio);

(sedili anteriori comfort Premium ErgoActive regolabili elettricamente, supporto lombare pneumatico con funzione massaggio per i sedili anteriori, plancia comfort con inserti in similpelle, reti fermacarico nel bagagliaio); Exterior Pack (fari IQ.LIGHT LED Matrix con regolazione dinamica Dynamic Light Assist, luci All Weather e di svolta, fari LED posteriori con indicatori di direzione dinamici, illuminazione listello anteriore tra i fari e maniglie porte, logo VW illuminato, vetri posteriori e lunotto oscurati, portellone bagagliaio con apertura e chiusura elettrica Easy Open/Close);

(fari IQ.LIGHT LED Matrix con regolazione dinamica Dynamic Light Assist, luci All Weather e di svolta, fari LED posteriori con indicatori di direzione dinamici, illuminazione listello anteriore tra i fari e maniglie porte, logo VW illuminato, vetri posteriori e lunotto oscurati, portellone bagagliaio con apertura e chiusura elettrica Easy Open/Close); Assistance Pack IQ.DRIVE (Area View con telecamera perimetrale per parcheggio, Park Assist con memoria parcheggio, Travel Assist con Emergency Assist).

Il tutto si traduce in un risparmio per il Cliente, rispetto al costo delle singole dotazioni, di circa 8.000 euro.