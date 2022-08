ISA e GPS: entro il 2027, valore delle mappe sarà 500 milioni $

La diffusione di tecnologie come l'ISA che richiedono dati sempre più precisi dal GPS trasformerà il settore delle mappe digitali per auto

ISA (Intelligent Speed Assistance) e GPS sono elementi destinati a ricoprire un ruolo chiave nel futuro del settore auto, contribuendo alla crescita del valore delle mappe digitali per i veicoli. Secondo un’indagine di ABI Research, infatti, il numero di veicoli in circolazione sulle strade che utilizzeranno questi elementi si moltiplicherà nel corso dei prossimi anni. Il ruolo delle mappe digitali per auto diventerà sempre più importante e l’intero settore supererà un valore di 500 milioni di dollari, confermando la sua centralità per il mondo delle quattro ruote, sempre più connesso e legato al funzionamento di sistemi intelligenti in grado di garantire il funzionamento automatizzato delle vetture. È solo questione di tempo prima che ISA e GPS guidino la crescita del valore del settore delle mappe digitali per auto.

NON SOLO INFOTAINMENT: LE MAPPE DIGITALI DIVENTANO SEMPRE PIU’ IMPORTANTI GRAZIE A ISA E GPS

Secondo l’indagine, il settore delle mappe digitali per auto diventerà sempre più importante. Nel corso dei prossimi anni, infatti, l’evoluzione tecnologica porterà le vetture di nuova generazione ad aver bisogno di dati sempre più precisi legati alla posizione. La diffusione crescente di soluzioni come l‘ISA, divenuto obbligatorio in UE, aprono le porte ad un ruolo di primo piano per il navigatore GPS e per tutte le modalità disponibili per determinare la posizione. Le mappe non rappresenteranno più un semplice servizio del sistema di infotainment. Pur continuando a fornire informazioni sul percorso da seguire all’automobilista, infatti, le mappe, in futuro, ricopriranno un ruolo chiave. Per il corretto funzionamento dei sistemi di guida autonoma, infatti, è necessario identificare con precisione il punto in cui si trova il veicolo. Per i fornitori di servizi di mappe, quindi, la diffusione di ISA e GPS porterà alla creazione di nuove opportunità. Il mercato è destinato a crescere e, probabilmente, a registrare l’arrivo di nuovi veicoli.

IL PUNTO DI VISTA DI ABI RESEARCH: ISA E GPS ALLA BASE DI UNA NUOVA ERA DELLA MOBILITA’

Il ruolo delle mappe e della geolocalizzazione via GPS è destinato a cambiare. A chiarire la situazione e l’evoluzione futura del settore è James Hodgson, Smart Mobility & Automotive Principal Analyst presso ABI Research, che sottolinea: “L’adozione di mappe digitali al di fuori della navigazione e della guida a destinazione è stata fino ad oggi limitata. L’ISA obbligatorio in Europa diventa un importante catalizzatore per il settore della geolocalizzazione”. Le mappe del futuro diventeranno la “base” di diversi servizi collegati all’identificazione della posizione del veicolo. I requisiti da soddisfare, in termini di precisione delle informazioni fornite, saranno molto più alti. Per la creazione, la manutenzione e l’aggiornamento delle mappe sarà necessario un approccio diverso dall’attuale. Per il futuro, secondo Hodgson, è fondamentale che “gli OEM non considerino le mappe ISA come un fastidio una tantum, ma come l’inizio di una nuova era di mobilità arricchita dalla posizione”.

LE MAPPE DIGITALI SONO UN COMPONENTE CENTRALE DEI SISTEMI DI GUIDA AUTONOMA PER AUTO

Diversi protagonisti del settore delle quattro ruote, in particolare per quanto riguarda la guida autonoma, hanno già da tempo riconosciuto l’importanza delle mappe digitali per auto. Non si tratta esclusivamente di un servizio per gli automobilisti. Le mappe e il GPS ricoprono un ruolo chiave per identificare la posizione del veicolo ed offrire le informazioni corrette ai sistemi di guida autonoma e ai sensori intelligenti come l’ISA. Sicurezza e automazione non possono prescindere dalla corretta identificazione della posizione del veicolo.

LE AZIENDE HANNO GIA’ INIZIATO AD INVESTIRE IN MAPPE DIGITALI E GPS PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI DI GUIDA AUTONOMA

Nel corso degli ultimi mesi sono state registrate diverse iniziative collegate al settore delle mappe da parte dei costruttori del mondo automotive. È il caso di Ford e Volkswagen che hanno integrato il servizio Roadbook di Mobileye per lo sviluppo di nuove soluzioni di guida autonoma di livello 2. Di recente, inoltre, Mercedes ha lanciato il Drive Pilot, sistema di guida autonoma di livello 3 già disponibile in commercio in Germania. Tale sistema sfrutta un avanzato sistema di mappe live sviluppato HERE per fornire le informazioni al veicolo. Da notare, inoltre, che Waymo, sussidiaria del colosso americano Alphabet, che controlla Google, per implementare il suo servizio di Robotaxi (basato sulla guida autonoma di livello 4) prevede, come requisito necessario, la creazione di mappe digitali dettagliate dell’area in cui si prevede di testare il servizio.

LE MAPPE DIGITALI PER AUTO DIVENTERANNO UN BUSINESS MULTIMILIONARIO IN FUTURO

I dati illustrati confermano quella che potrebbe essere una delle tendenze del settore automotive per il futuro. Le mappe digitali per auto si trasformeranno da servizi di infotainment a veri e proprio componenti dei sistemi di guida automatizzata. La diffusione di soluzioni come ISA e il ricorso sempre maggiore ai dati GPS, per il corretto funzionamento dei sistemi intelligenti dell’auto, renderà il settore ancora più rilevante. Per i fornitori di servizi di mappe, infatti, si tratta di un business complessivo da circa 500 milioni di dollari. Nel corso del prossimo futuro, quindi, è lecito attendere nuovi investimenti mirati al miglioramento costante delle tecnologie di geolocalizzazione e navigazione.