Intelli-Lux HD: come funzionano i fari della nuova Opel Grandland

Il nuovo Opel Grandland ha appena ricevuto il DVN Award 2025 come “Migliori fari anteriori“, un riconoscimento conferito da Driving Vision News, una rete di esperti specializzata in illuminotecnica, sistemi di assistenza alla guida, lidar e interni dei veicoli. Questo premio testimonia la volontà di portare a un livello più elevato la tecnologia dei fari, come ha fatto Stellantis con i suoi Intelli-Lux HD integrati nel nuovo grande SUV prodotto dal marchio tedesco. Dunque, non resta che conoscere al meglio le oro caratteristiche.

INTELLI-LUX HD: QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I fari a matrice Intelli-Lux HD rappresentano un’avanguardia nel settore automobilistico, incorporando oltre 50.000 elementi singoli per offrire una distribuzione della luce ad alta risoluzione. Questo sistema di illuminazione adattivo e antiabbagliamento regola il cono di luce in modo completamente digitale, adattandosi in tempo reale alle condizioni di guida.

I principali elementi che caratterizzano i fari Intelli-Lux HD della nuova Opel Grandland sono:

tecnologia antiabbagliamento avanzata : una telecamera integrata rileva la presenza di altri utenti della strada, sia quelli che precedono che quelli provenienti dalla direzione opposta, e li esclude dall’abbagliamento in modo più rapido e preciso rispetto alle tecnologie precedenti. Il “tunnel di luce” creato è più stretto e definito, garantendo al contempo un’illuminazione ottimale della strada e dell’area circostante;

: una telecamera integrata rileva la presenza di altri utenti della strada, sia quelli che precedono che quelli provenienti dalla direzione opposta, e li esclude dall’abbagliamento in modo più rapido e preciso rispetto alle tecnologie precedenti. Il “tunnel di luce” creato è più stretto e definito, garantendo al contempo un’illuminazione ottimale della strada e dell’area circostante; illuminazione adattiva intelligente : le funzioni automatiche dei fari Intelli-Lux sono state ottimizzate per diverse situazioni di guida, tra cui l’illuminazione urbana e di campagna, l’illuminazione in curva e l’illuminazione in condizioni meteorologiche avverse;

: le funzioni automatiche dei fari Intelli-Lux sono state ottimizzate per diverse situazioni di guida, tra cui l’illuminazione urbana e di campagna, l’illuminazione in curva e l’illuminazione in condizioni meteorologiche avverse; regolazione digitale precisa del cono di luce : il cono di luce proiettato davanti al veicolo è regolabile digitalmente attraverso oltre 50.000 pixel, guidando intuitivamente la prospettiva del conducente lungo le curve della strada. Un modulo luminoso aggiuntivo si attiva durante le svolte per illuminare in modo più efficace il lato della strada, eliminando potenziali “buchi neri”;

: il cono di luce proiettato davanti al veicolo è regolabile digitalmente attraverso oltre 50.000 pixel, guidando intuitivamente la prospettiva del conducente lungo le curve della strada. Un modulo luminoso aggiuntivo si attiva durante le svolte per illuminare in modo più efficace il lato della strada, eliminando potenziali “buchi neri”; funzione maltempo per una maggiore sicurezza : in condizioni di maltempo, come pioggia o nebbia, i fari Intelli-Lux HD regolano automaticamente l’intensità della luce per minimizzare l’effetto di abbagliamento causato dal riflesso sulle strade bagnate, migliorando la visibilità per tutti gli utenti della strada;

: in condizioni di maltempo, come pioggia o nebbia, i fari Intelli-Lux HD regolano automaticamente l’intensità della luce per minimizzare l’effetto di abbagliamento causato dal riflesso sulle strade bagnate, migliorando la visibilità per tutti gli utenti della strada; protezione della vista del conducente : il sistema è progettato per riconoscere i segnali stradali e attenuare i LED in modo da evitare che il riflesso dei segnali abbagli il conducente, riducendo l’affaticamento degli occhi durante la guida notturna;

: il sistema è progettato per riconoscere i segnali stradali e attenuare i LED in modo da evitare che il riflesso dei segnali abbagli il conducente, riducendo l’affaticamento degli occhi durante la guida notturna; modalità turistica per viaggi internazionali: la “modalità turistica” assicura che i fari Intelli-Lux HD mantengano prestazioni ottimali e funzionalità complete anche quando si guida in paesi con guida a sinistra, adattando automaticamente il fascio luminoso per garantire una visibilità adeguata.

FARI INTELLI-LUX HD: QUALI SONO I BENEFICI PER LA SICUREZZA

Studi scientifici, come riporta Stellantis, hanno dimostrato che i fari Intelli-Lux HD aumentano significativamente la sicurezza stradale. Gli oggetti situati davanti al veicolo possono essere rilevati con un anticipo di circa 30-40 metri a una velocità di 80 km/h rispetto ai tradizionali fari alogeni. Questo margine di tempo aggiuntivo consente al conducente di reagire a potenziali pericoli con un anticipo di uno o due secondi, riducendo il rischio di collisioni.

I NUOVI FARI DI OPEL GRANDLAND: UN DESIGN CONVINCENTE, MA ATTENZIONE AGLI IMPREVISTI

Oltre alle avanzate funzionalità di illuminazione, il nuovo Opel Grandland si distingue per il suo design particolare, evidente soprattutto al buio. Il 3D Vizor, che integra il logo Opel Blitz illuminato e la tecnologia “Edge Light“, crea una firma luminosa distintiva che si estende su tutta la larghezza del veicolo. Animazioni grafiche proiettate davanti al veicolo accolgono gli occupanti, offrendo un’anteprima delle future innovazioni nel campo dell’illuminazione.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Una tecnologia del genere ha anche un prezzo da pagare. Secondo l’ADAC, i fari LED non sono progettati per essere riparati e, in caso di malfunzionamento dell’elettronica di controllo, bisogna provvedere alla sostituzione dell’intero gruppo ottico, con costi spesso esorbitanti per le tasche degli automobilisti.