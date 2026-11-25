Sul TAD Tesla Assisted Driving, le norme dell’Unione Europea si presentano a macchia di leopardo: il nodo nasce dalle omologazioni provvisorie nazionali di quello che fino a ieri era l’FSD Full Self-Driving. Su 27 Paesi, 12 hanno dato il via libera. Intanto in Italia l’OK ministeriale impone di mantenere le mani sul volante, e di essere sempre vigili e pronti a reagire. Il secondo requisito è presente anche nei Paesi Bassi, ma non c’è il primo obbligo. Vediamo le possibili conseguenze di questo “mosaico” regolamentare.

GUIDA ASSISTITA TESLA IN UE: UN “PUZZLE” DI REGOLE

Solo un piccolo esempio per illustrare le ricadute possibili di questa situazione. Si immagini un automobilista olandese abituato a condurre il mezzo a mani libere sulle strade di casa, che fa un viaggio in Italia: se qui circola col sistema di guida assistita attivo, lasciando le mani scostate dal volante, in caso di incidente quali potrebbero essere le ricadute legali, assicurative e disciplinari?

Oggi la risposta è tutt’altro che lineare, tra dubbi interpretativi e vuoti di coordinamento, specie per sinistri complessi con danni ingenti. Il quadro non è meno critico sul versante opposto. Pensiamo a un guidatore italiano che viaggia in uno Stato UE privo di omologazione provvisoria per il sistema Tesla: se mantiene attiva la funzione, le ripercussioni di un sinistro restano avvolte nell’incertezza. Eppure il tema c’è da 11 anni.

TAD: PERCORSO LUNGO E NON PRIVO DI OSTACOLI

Il fatto è che da tempo Bruxelles rinvia una presa di posizione, senza sciogliere il dilemma. Finché mancherà una cornice uniforme e chiara, a pagare il prezzo dell’ambiguità normativa rischiano di essere gli utenti della strada.

La questione – delicata – è quella della distribuzione delle responsabilità tra conducente, Casa costruttrice e autorità omologanti quando si varcano i confini nazionali. Un sistema autorizzato in deroga da un singolo Stato membro non gode automaticamente di un riconoscimento armonizzato in tutto lo spazio comunitario, creando una zona grigia che può mettere in difficoltà le autorità locali.

TECNOLOGIA VELOCE VS BUROCRAZIA LENTA

A complicare ulteriormente lo scenario contribuisce la rapida evoluzione degli aggiornamenti software over-the-air, capaci di modificare il comportamento delle funzioni di assistenza nel giro di poche ore, ben più velocemente rispetto ai tempi della burocrazia UE.

Finché le istituzioni comunitarie non definiranno standard tecnici e regole d’ingaggio univoche valide da Amsterdam a Roma, la guida assistita avanzata resterà sospesa tra innovazione tecnologica e ambiguità giuridica, lasciando sulle spalle di chi siede al volante l’onere di districarsi tra divieti locali e autorizzazioni parziali.

DECISIONE UE IN ARRIVO?

L’UE avrebbe potuto pronunciarsi già il 6 ottobre 2026, data indicata da Tesla per un possibile voto del Comitato tecnico per i veicoli a motore (TCMV), ma la decisione è slittata almeno a dicembre 2026, col rischio di un ulteriore rinvio ai primi mesi del 2027.

Una catena di proroghe che fotografa la difficoltà del legislatore europeo nel trovare un punto di incontro tra la spinta verso l’automazione e i vincoli dei regolamenti internazionali sulla sicurezza stradale.