Il 19 novembre Groupauto Italia ha riunito a Milano soci, fornitori e partner per il Meet Up 2026, l’appuntamento annuale in cui il Gruppo fa il bilancio dei dodici mesi trascorsi e presenta le linee di sviluppo per l’anno successivo. Durante l’incontro, a cui ha assistito anche SICURAUTO.it, si è parlato di un percorso lungo oltre 50 anni e, soprattutto, dei servizi che il network sta sviluppando: formazione e assistenza tecnica, soluzioni per officine e flotte, strumenti digitali e nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale. Sul palco si sono alternate la dimensione italiana e quella internazionale del gruppo. Hanno guidato il confronto Enrico Succo, CEO di Groupauto Italia, Riccardo Califano, Presidente di Groupauto Italia e Guenter Weber, Presidente e CEO di Groupauto International.

UN MERCATO CHE NON CRESCE PIÙ IN MODO LINEARE

Il punto di partenza è stato il contesto competitivo. Per anni l’automotive è cresciuto in modo lineare, mentre oggi i cambiamenti procedono a una velocità molto più alta. Groupauto Italia ha individuato alcuni megatrend su cui ha lavorato e su cui continuerà a concentrarsi:

l’arrivo di nuovi produttori sul mercato;

un parco circolante con un’età media di circa 11 anni, secondo i dati GiPA;

una quota crescente di tecnologia a bordo dei veicoli;

a bordo dei veicoli; più tecnologia anche nelle mani degli italiani, a partire dall’intelligenza artificiale;

il peso delle società, che immatricolano circa un’auto su tre.

Sono questi i fattori che, secondo il Gruppo, stanno ridisegnando le esigenze di officine e ricambisti. Temi con coincidono in modo incredibilmente puntuale proprio con i pillar del 7° Aftermarket Report di SICURAUTO.it su cui lavoreremo nel 2027.

DOPO UN ANNO DIFFICILE, RIPARTIRE DAI VALORI DEL GRUPPO

Dal palco è stato ricordato che il Meet Up di dodici mesi fa chiudeva un anno complicato, segnato da imprevisti e da momenti difficili per la storia del Gruppo. La risposta è stata ripartire dallo spirito di squadra e dai valori che tengono insieme il network da oltre mezzo secolo. L’assemblea ha recentemente confermato il consiglio di amministrazione quasi all’unanimità, un segnale di fiducia letto anche come un’assunzione di responsabilità. La compagine sociale di Groupauto Italia conta oggi 38 aziende della distribuzione ricambi, presenti in tutta Italia, alle quali si uniranno due altre realtà: FENCAR e AZ GROUP. Per un totale al 2027 di 40 aziende.

Il lavoro è ripartito dalle “regole di ingaggio“. Le attività sono state riviste una per una, alcune confermate e altre da migliorare, mentre i principi di fondo non sono stati messi in discussione. Secondo quanto illustrato, le proiezioni di chiusura dell’esercizio sono positive. Il 2027 viene indicato come un anno che mira a essere tra i migliori nella storia del Gruppo.

Un concetto è tornato più volte: stare insieme in modo concreto permette di raccogliere le innovazioni e le esperienze di ciascun socio e di metterle al servizio dell’efficienza di tutto il network.

UN ECOSISTEMA CHE COLLEGA OFFICINE, DISTRIBUZIONE E FORNITORI

Groupauto Italia si presenta come un ecosistema fatto di soci e network di officine, fondato su 50 anni di competenze accumulate, ma anche su lealtà e franchezza nei rapporti. Per questo il Gruppo si considera un’opportunità per l’intera filiera. Al suo interno convivono tutte le componenti che collegano tutto il mondo dell’aftermarket: le esigenze dell’officina, della distribuzione e dei fornitori.

Nello schema mostrato in sala, i ricambi partono dai fornitori nazionali e internazionali e passano dai distributori ai ricambisti del Gruppo. Da qui arrivano alle officine indipendenti delle reti PuntoPro, Multimarca, AutoCheck-Up e Top Truck, e al servizio IAS dedicato alle flotte.

Verso i fornitori il network si descrive con un doppio ruolo. Da un lato si sente affidatario di un mandato. Dall’altro vuole contribuire con la propria conoscenza del mercato, così che i loro investimenti vadano verso soluzioni efficienti e utili a tutti.

LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE E IL PESO DELLE FLOTTE

L’intervento di Groupauto International ha fatto il punto sulla crescita del network nel mondo. La rete di distribuzione ricambi copre 120 Paesi, con oltre 2.000 distributori e più di 20.000 punti vendita. Le reti di officine sono presenti in 33 Paesi e contano oltre 35.000 officine per autovetture e più di 2.500 per veicoli commerciali. Nel corso dell’anno ha avviato l’espansione negli Stati Uniti e in Canada. Sono arrivati nuovi fornitori e nuove officine si sono unite alla rete, rafforzandone la presenza sul territorio. All’Italia è stato riconosciuto un ruolo importante all’interno della rete internazionale.

Il tema centrale di Rita Savino – Operations Manager presso Italia Automotive Service – è stato quello delle flotte, un segmento in crescita che porta valore ricorrente a officine, distributori e fornitori. Le flotte cercano un interlocutore unico anche oltre i confini nazionali e chiedono qualità, prezzi competitivi e un servizio efficiente. Mettendo insieme officine e distributori, il network è in grado di offrire una proposta completa di servizi e ricambi, anche a livello globale. Per questo è al lavoro un gruppo internazionale, di cui fa parte anche l’Italia, con l’obiettivo di armonizzare l’offerta tra i diversi Paesi.

L’altro pilastro è la tecnologia, descritta come una sorta di “autostrada” che collega tutti gli attori e garantisce che il valore arrivi davvero all’officina, al distributore e al fornitore. A livello internazionale il Gruppo punta a condividere dati e informazioni tra le varie regioni. Ha lanciato una piattaforma di formazione, da sviluppare anche con il supporto dei fornitori, dedicata alle nuove tecnologie. Sono inoltre in corso collaborazioni con fornitori di servizi sui temi dell’intelligenza artificiale e dei dati dei veicoli di nuova generazione. Il messaggio è stato netto: un gruppo internazionale “non soltanto sul PowerPoint”, ma nel lavoro quotidiano.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DAL BANCO RICAMBI ALLA RECEPTION DELL’OFFICINA

Gran parte della serata è stata dedicata agli strumenti digitali. Il primo è uno strumento basato sull’AI per la ricerca del ricambio esatto. Secondo quando dichiarato da Filippo Zaffini – che supporta la digitalizzazione di Groupauto – è già entrato nel lavoro di tutti i giorni. Una pratica da 20-25 ricambi oggi richiede normalmente 25-30 minuti, mentre l’obiettivo è completarla in circa tre minuti e mezzo. Il tempo risparmiato permette agli operatori al banco di dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto.

È stato precisato che lo scopo non è sostituire le persone ma potenziarne il lavoro. Lo sviluppo ne è la dimostrazione: una ventina di soci testa lo strumento e invia un riscontro per ogni ricambio, sia corretto sia errato. In circa quattro mesi sono stati raccolti più di 10.000 feedback, usati per migliorare il software in modo continuo. L’AI aiuta a raccogliere le informazioni, ma serve l’intervento umano per interpretarle.

La seconda novità riguarda l’officina. Un anno fa si parlava di un’intelligenza artificiale a supporto del meccanico. Quest’anno è arrivato un receptionist virtuale che dialoga direttamente con i clienti dell’officina, fissa o modifica gli appuntamenti e gestisce l’enorme volume di chiamate che le officine ricevono ogni giorno. Dal palco è stato però sottolineato che, per dare in tempo reale lo stato di lavorazione di un’auto, non basta un assistente: serve un intero ecosistema informativo da cui attingere i dati.

Sul fronte delle prenotazioni, i numeri di iNofficina.it danno un’idea del potenziale. Le migliori 80 officine su 400 hanno generato 141.139 prenotazioni, pari a 2.646 all’anno per officina. La piattaforma invia notifiche gratuite via email e a pagamento su WhatsApp, oltre a promemoria per appuntamenti e richieste di recensione.

FORMAZIONE SULL’AI E PROTOTIPI NATI IN OFFICINA

Sul fronte della formazione, insieme a G-Tech e iNofficina.it, Groupauto Italia ha portato l’intelligenza artificiale direttamente nelle officine. Il primo esperimento, è stato ammesso da Luca Costronuovo – Network & Project Manager presso Groupauto – aveva dato risultati modesti. L’approccio è poi cambiato: gli autoriparatori oggi vengono formati a usare gli agenti di AI per costruire da soli prototipi di soluzioni ai propri problemi. Nel 2026 si sono svolti ben 21 eventi formativi in presenza, con tappe in tutta Italia da Vicenza a Cosenza e un totale di 570 persone formate. A questi se ne sono aggiunti altri quattro. Il percorso si è chiuso con due sessioni plenarie da circa 900-1.000 partecipanti.

Tra gli esempi presentati c’è quello di una carrozzeria che deve caricare gli stessi documenti su 15 piattaforme diverse. Per il Gruppo questi prototipi servono a capire meglio le esigenze dei clienti. Dopo verifiche e controlli, le soluzioni migliori potranno essere integrate nell’ecosistema. È probabile che sviluppare software diventi presto una commodity: per questo il valore aggiunto, secondo il network, sta nelle competenze accumulate negli anni, che permettono di scegliere cosa integrare e cosa no.

COMUNICAZIONE E APPUNTAMENTI DEL 2027

L’ultima parte dell’incontro ha riguardato la comunicazione. Il Gruppo punta su una comunicazione “circolare”, cioè lo stesso messaggio coerente su tutti i canali, per raggiungere interlocutori diversi. I canali principali sono tre:

Groupauto Italia, su LinkedIn, per la comunicazione istituzionale rivolta a soci, fornitori, manager e partner;

PuntoPro , su Facebook e Instagram, dedicato alle officine e alle soluzioni per il loro lavoro;

, su Facebook e Instagram, dedicato alle officine e alle soluzioni per il loro lavoro; IAS, il servizio completo per le flotte, che su LinkedIn si rivolge a fleet manager e operatori dei trasporti.

Groupauto Italia parla soprattutto a soci, fornitori e partner. Per raggiungere direttamente gli automobilisti, mette a disposizione delle officine strumenti di marketing di prossimità, digitali e social, per comunicare con i propri clienti e fidelizzarli. Tra questi c’è un kit social mensile “plug-and-play”, pensato per i titolari che non hanno tempo di gestire le pagine o pianificare campagne pubblicitarie. C’è poi il localizzatore di puntopro.it, che non è più solo una mappa ma permette di prenotare e chiedere un preventivo direttamente. La base di partenza conta oltre 33.000 follower e più di 2 milioni di visualizzazioni l’anno sui siti del Gruppo.

Per il 2027 il calendario prevede:

la presenza alla fiera di Shanghai , in programma a breve;

, in programma a breve; il tour sul territorio , con una formula rinnovata in base ai feedback raccolti negli ultimi anni;

, con una formula rinnovata in base ai feedback raccolti negli ultimi anni; diversi appuntamenti internazionali ;

; Autopromotec, dove Groupauto sarà presente per la prima volta nel padiglione 29, quello dedicato a servizi, diagnosi e mondo officina.

Poi, tra circa un anno, ci sarà il prossimo Meet Up. La strategia per il 2027 punta a crescere partendo dall’esperienza dei soci, dalla collaborazione con fornitori e partner e dalle relazioni, che restano il punto centrale del network.