Guida assistita Nissan – Renault: al top nel test Euro NCAP

E’ convinzione diffusa che le auto più recenti dotate di sistemi ADAS più evoluti siano pronti alla guida autonoma. La realtà è ben diversa, poiché la guida assistita o semi autonoma autorizzata su strada arriva ad oggi solo fino al livello 3 con Mercedes Benz, e neppure su tutti i mercati. Non tutti i sistemi di assistenza alla guida funzionano allo stesso modo, ecco perché Euro NCAP ha iniziato a valutare in modo approfondito i sistemi di assistenza alla guida. Nel confronto più recente i collaudatori Euro NCAP, hanno valutato come nel test in pista degli ADAS di cui vi abbiamo parlato in questo approfondimento, quanto sono efficaci i sistemi di guida assistita su Nissan Ariya, Renault Austral e Alfa Romeo Tonale. Ecco cosa bisogna sapere.

NUOVI TEST SULLA GUIDA AUTONOMA E ASSISTITA EURO NCAP

Secondo i dati riportati da Euro NCAP l’abbandono involontario di una corsia, l’uscita di strada per distrazione o sonnolenza e l’impatto con l’auto che precede sono tra i rischi più comuni durante la guida in autostrada. I sistemi di guida assistita possono aiutare a prevenire queste situazioni, mantenendo i conducenti vigili e prevenendo le conseguenze della stanchezza. Ma in che misura riescono a farlo e quanto sono reali le promesse dei Costruttori? Il test Euro NCAP attribuisce una valutazione dei sistemi di assistenza alla guida tramite due punteggi relativi a:

capacità di assistenza al conducente durante la guida , valutando anche il suo coinvolgimento, il monitoraggio dell’attenzione e il rischio che possa distrarsi affidandosi eccessivamente al sistema;

, valutando anche il suo coinvolgimento, il monitoraggio dell’attenzione e il rischio che possa distrarsi affidandosi eccessivamente al sistema; valutazione del Safety Back-up, relativamente alla capacità di gestire e risponde efficacemente a una situazione di fault, quando il sistema potrebbe avere un’avaria o non essere disponibile.

TEST RENAULT AUSTRAL ACTIVE DRIVER ASSIST E NISSAN ARIYA PROPILOT ASSIST

I sistemi di guida assistita Renault e Nissan ottengono il massimo punteggio nelle valutazioni Euro NCAP, “molto buono”. Le auto hanno impressionato gli ingegneri per la guida collaborativa, assistendo il conducente in modo ottimale ma senza permettere un eccessivo affidamento sul sistema di guida semi autonoma. Euro NCAP ha valutato come “impressionante la capacità dei sistemi di reagire alle caratteristiche della strada, rallentando prima delle curve più strette e le rotatorie, aumentando la sicurezza del conducente e riducendo la fatica. Entrambi i veicoli sono dotati di eccellenti sistemi di backup di sicurezza e possono essere lodati per aver indicato con precisione la funzionalità e i limiti del loro sistema”. Ecco le singole valutazioni per i due modelli, Nissan e Renault:

Il sistema Nissan Ariya ProPILOT Assist rallenta in sicurezza agli incroci, un aspetto che l’NHTSA ha ritenuto critico sulle Tesla con Full Selfdriving Beta, chiedendo una modifica del software.

rallenta in sicurezza agli incroci, un aspetto che l’NHTSA ha ritenuto critico sulle Tesla con Full Selfdriving Beta, chiedendo una modifica del software. Il sistema Renault Austral Active Driver Assist ha raggiunto il punteggio più alto di qualsiasi sistema di guida assistita testato finora da Euro NCAP. La Renault Austral reagisce anche alle manovre di altri veicoli in modo più completo, secondo Euro NCAP, consentendole di ottenere un punteggio leggermente migliore della Nissan Ariya.

TEST ALFA ROMEO ACTIVE DRIVING ASSIST

Euro NCAP ha ritenuto Il materiale informativo dell’Alfa Romeo Tonale relativamente al sistema Active Driving Assist, fuorviante per il livello di automazione e coinvolgimento del conducente. E’ questo l’aspetto che ha abbassato il punteggio totale della guida semi autonoma dell’Alfa Romeo Tonale a “moderato”. Per l’ente il monitoraggio del conducente è l’area da migliorare rispetto agli altri sistemi testati. Il sistema ottiene un punteggio più alto invece nella valutazione Safety Back-up.

“Con i sistemi di guida assistita, Euro NCAP sostiene fortemente un approccio collaborativo tra veicolo e conducente per garantire che gli occhi del conducente rimangano sempre sulla strada e le mani siano principalmente sul volante, e che non ci sia possibilità di eccessivo affidamento”, ha dichiarato Michiel van Ratingen, Segretario generale Euro NCAP. “Non vediamo l’ora di vedere come le nuove auto soddisferanno i nostri protocolli estesi applicabili alla guida assistita in condizioni diverse da quelle autostradali, che saranno introdotti il prossimo anno”.