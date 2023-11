Freni: senza circuito idraulico, 9 metri in meno da 100 km/h

In a ‘dry’ brake system, brake fluid is not required any more. Brake pressure is therefore no longer generated by the pressure of fluids in the hydraulic system, but by electric motors. Brake signals from the pedal to the electric motor are also transmitted purely electrically.//2) Bei einem „trockenen“ Brake-by-Wire-Bremssystem ist keinerlei Bremsflüssigkeit mehr notwendig. Der Bremsdruck wird somit nicht mehr über den Druck von Flüssigkeiten im hydraulischen System erzeugt, sondern über Elektromotoren. Auch die Bremssignale vom Pedal bis zum Elektromotor werden rein elektrisch übertragen.