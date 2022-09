Firenze: i camion dell’ALIA saranno dotati di ADAS retrofit

Migliora la sicurezza stradale a Firenze: nel 2023 i camion dell’ALIA saranno dotati di ADAS retrofit per affrontare i grandi angoli ciechi

Avevamo parlato proprio di recente dell’importanza di installare sistemi ADAS retrofit sui mezzi pesanti, al fine di aumentare la sicurezza stradale senza attendere gli obblighi UE del 2024, e a Firenze si sono subito allineati annunciando che nel 2023 circa 150 camion dell’ALIA, l’azienda che si occupa del ritiro e dello smaltimento rifiuti nella Toscana centrale, saranno dotati di dispositivi Mobileye per la rilevazione di pedoni e ciclisti negli angoli ciechi.

FIRENZE: I MEZZI PESANTI DELL’AZIENDA DEI RIFIUTI SARANNO MUNITI DI ADAS RETROFIT

Una scelta assolutamente saggia che giunge al termine di una fase di sperimentazione di 5 mesi del sistema di prevenzione dalle collisioni Mobileye Shield+Connect, condotta dall’azienda in un’area a traffico elevato e ad alta criticità come il centro storico di Firenze, in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria industriale di UniFI, la Polizia Stradale e l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus che si occupa di sicurezza stradale e persegue da tempo l’obiettivo di una maggiore sicurezza dei mezzi pesanti attraverso la tecnologia. Questo dispositivo di assistenza alla guida è appunto progettato per affrontare i grandi angoli ciechi, i maggiori raggi di sterzata e le altre insidiose manovre che i conducenti di mezzi pesanti incontrano giornalmente sulle strade affollate delle città, aiutandoli durante la guida nell’identificazione di ostacoli e pericoli di ogni sorta.

COME FUNZIONA IL SISTEMA MOBILEYE PER I CAMION DI ALIA

I sistemi Mobileye, che al momento sono installati su 5 mezzi pesanti dell’ALIA attivi a Firenze, nel corso del 2023 saranno integrati su ulteriori 150 camion adibiti ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti in aree ad alto traffico pedonale delle province di Firenze, Prato e Pistoia, coprendo l’intero parco circolante dell’azienda. I sistemi in questione sono muniti di un allarme anti-collisione frontale, di monitoraggio della distanza di sicurezza, di avviso di superamento involontario della corsia e di un indicatore del limite di velocità. In caso di problema od ostacolo, l’allarme allerta il conducente del veicolo della situazione di pericolo. L’attrezzatura si compone di un sistema di rilevamento (destra, sinistra e frontale) e di specifici device in cabina per segnalare gli eventi, sia con alert luminosi che sonori.

INCIDENTI CON MEZZI PESANTI: A FIRENZE LA SOLUZIONE SONO GLI ADAS

L’iniziativa ha ricevuto il plauso tra gli altri di Federico Gianassi, Assessore alle partecipate del Comune di Firenze, che ha ricordato come l’anno scorso, quando si sono verificati alcuni incidenti mortali con il coinvolgimento di mezzi pesanti, l’amministrazione cittadina ha creato un gruppo di lavoro con soggetti molto competenti in materia per capire e possibilmente risolvere questo fenomeno. La soluzione è stata individuata nei sistemi avanzati di assistenza alla guida da montare in retrofit sui camion della flotta, al fine di migliorarne l’affidabilità. La successiva fase di test ha premiato la scelta e oggi ALIA è una delle aziende più all’avanguardia in Italia nell’ambito della sicurezza. Sarebbe opportuno che tante altre seguissero questo esempio.