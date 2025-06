Ford Mach-E, non si apre con la batteria scarica: mega richiamo

Ford ha annunciato il richiamo di oltre 300.000 Mustang Mach-E a livello globale a causa di un difetto nel sistema di apertura delle porte. La Casa auto ha sospeso immediatamente tutte le consegne e i test drive del SUV elettrico, nell’attesa di un aggiornamento software risolutivo. La decisione arriva dopo segnalazioni preoccupanti riguardo alla possibilità che il veicolo si blocchi da solo, intrappolando gli occupanti all’interno o impedendo l’accesso dall’esterno. Un problema che negli ultimi tempi ha messo sotto i riflettori diverse Case automobilistiche che utilizzano l’apertura elettrica degli sportelli.

IL PROBLEMA DELLA FORD MUSTANG MACH-E: NON HA LE MANIGLIE

A differenza delle auto tradizionali, la Mustang Mach-E è priva di maniglie meccaniche esterne: l’apertura avviene esclusivamente tramite comandi elettronici alimentati dalla batteria a 12 volt. Quando questa batteria si scarica, come può accadere in caso di guasto o inattività prolungata, i sistemi di sblocco elettronico diventano inaccessibili. Il risultato? Le portiere restano chiuse e, in alcuni casi, potrebbero bloccare all’interno i passeggeri. Lo abbiamo spiegato anche in questo video #SicurEDU sotto sull’importanza delle batterie da 12 V nelle auto elettriche.

OLTRE 190.000 VEICOLI COINVOLTI SOLO NEGLI STATI UNITI

Secondo quanto riportato da The Detroit News, circa 197.000 unità interessate si trovano negli Stati Uniti, mentre le restanti 120.000 sono distribuite nei restanti mercati. I modelli coinvolti coprono gli anni dal 2021 al 2025, includendo dunque anche vetture nuove non ancora consegnate ai clienti o ai concessionari.

Ford ha precisato che, finora, non risultano incidenti o feriti direttamente legati al problema. Tuttavia, i forum online della Mach-E raccontano molta preoccupazione. Uno dei casi più emblematici riguarda un neonato che sarebbe rimasto bloccato nell’abitacolo per oltre 40 minuti, fino all’intervento dei soccorritori che hanno dovuto rompere un finestrino per liberarlo. Neppure i servizi di emergenza stradale sono riusciti ad aprire le portiere poiché la batteria dell’auto era scarica.

I LIMITI DELLE AUTO PIU’ RECENTI: UN SISTEMA DI EMERGENZA EFFICACE

La Mustang Mach-E prevede un sistema di sblocco meccanico solo per i passeggeri anteriori. Chi siede dietro, invece, non ha accesso diretto a una leva di emergenza fisica. Questo aspetto la rende particolarmente vulnerabile in caso di malfunzionamento elettrico. Al contrario altri veicoli, come la Tesla Model Y, prevedono comandi meccanici anche per i sedili posteriori, ma sono stati criticati perché molto nascosti e poco raggiungibili in caso di emergenza.

La casa automobilistica americana ha promesso una soluzione software che sarà distribuita prossimamente ai concessionari e ai clienti. Nel frattempo, Ford sconsiglia espressamente di trainare il veicolo con sistemi tradizionali: in caso di necessità, si raccomanda l’uso di un carro attrezzi con pianale specializzato nel traino delle auto elettriche.