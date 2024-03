KBA: maniglie a scomparsa pericolose, indagine su Tesla e altri

Le maniglie a scomparsa, di quelle motorizzate e non, che fuoriescono dalla carrozzeria, sono state sdoganate da Tesla, che ne ha fatto una caratteristica presente su tutti i modelli di auto elettriche. Oltre a nascondere gli ingombri e conferire un aspetto elegante e aerodinamico, potrebbero nascondere dei rischi in caso di incidente su cui indaga la KBA. La motorizzazione tedesca, vuole vederci chiaro e ha tirato in ballo l’ente di testing e validazione olandese che si occupa delle pratiche per le Tesla in Europa.

LA KBA INDAGA SULLA SICUREZZA DELLE MANIGLIE A SCOMPARSA DELLE AUTO

Recentemente, le autorità di vigilanza tedesche hanno sollevato preoccupazioni sulle maniglie a scomparsa adottate da Tesla e da altri costruttori. In un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, la Federal Motor Transport Authority (KBA) ha evidenziato un possibile rischio per la sicurezza derivante dal sistema di movimentazione elettrica delle maniglie delle porte delle auto Tesla.

I regolatori tedeschi sostengono che questo sistema, ampiamente adottato anche da altre Case auto, potrebbe intrappolare i passeggeri in seguito a incidenti di una certa severità. La KBA avrebbe dichiarato al quotidiano tedesco che sta facendo pressioni sulle autorità di omologazione e sulla Commissione economica delle Nazioni Unite (UNECE) per rivedere i requisiti di sicurezza. Handlesblatt fa riferimento all’ente di test olandese RDW come responsabile dell’approvazione dei nuovi modelli Tesla per il mercato europeo.

MANIGLIE A SCOMPARSA DIFFICILI DA APRIRE IN CASO DI EMERGENZA

L’attenzione sulle maniglie a scomparsa è stata catalizzata da una serie di incidenti mortali che secondo il quotidiano tedesco, sono avvenuti con auto Tesla in Europa e negli Stati Uniti. Handelsblatt afferma che il design delle maniglie incassate e a scomparsa avrebbe giocato un ruolo critico in questi incidenti, nonostante gli avvertimenti degli ingegneri Tesla fossero stati dissuasivi dall’adottare questa soluzione.

La principale criticità sembra essere la mancanza di un meccanismo di emergenza affidabile per aprire le porte manualmente in caso di guasto dei sistemi elettronici o incidenti gravi anche dall’esterno. Mentre internamente Tesla ha già previsto una leva per l’apertura manuale degli sportelli in assenza di alimentazione. Questo sistema però sarebbe risultato inefficace almeno in un incidente avvenuto in Germania.

LA MANIGLIE A SCOMPARSA TESLA HANNO RALLENTATO I SOCCORRITORI IN GERMANIA

Un incidente avvenuto in Germania nell’agosto 2022 è stato portato presso il tribunale distrettuale di Potsdam. In quelle circostanze i due passeggeri sono stati ritrovati morti sul sedile posteriore di una Tesla Model S, dopo che l’auto uscita di strada ha preso fuoco. Handelsblatt scrive che “I soccorritori hanno dichiarato di aver tentato invano di aprire le porte prima che il veicolo prendesse fuoco, mettendo in luce le gravi implicazioni di un possibile guasto dei meccanismi di apertura delle porte in situazioni di emergenza”.

Inoltre, viene riportato che un esperto Dekra ha scritto in un rapporto di consulenza per la Procura della Repubblica che “i due occupanti rimasti sul sedile posteriore avrebbero potuto essere salvati prima che lo sviluppo dell’incendio del veicolo lo impedisse”.