Chevrolet: richiama l’airbag in Italia, ma la sostituzione è un enigma

La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità degli automobilisti quanto dei Costruttori. Ma cosa succede quando un richiamo importante come quello dell’airbag difettoso non viene gestito correttamente? Proprio questa è la situazione che stanno affrontando i proprietari di alcuni modelli di auto Chevrolet in Italia. Dopo aver ricevuto la raccomandata che li invita a rivolgersi alla rete di assistenza Opel, non c’è nessuna officina disposta ad effettuare la sostituzione dell’airbag. Il caso è stato portato alla luce da Altroconsumo dopo numerose segnalazioni e lo riportiamo qui sotto.

CHEVROLET RICHIAMA 4 AUTO, MA IL CASO PASSA IN MANO A OPEL

Il richiamo Chevrolet dell’airbag conducente, ha molto in comune con il mega richiamo degli airbag Takata difettosi che hanno portato l’azienda al fallimento e costretto molti Costruttori al richiamo. Sui modelli Chevrolet Cruze, Orlando, Trax e Aveo venduti anche in Italia è necessaria la sostituzione dell’airbag. Secondo quanto comunicato dal produttore, l’airbag difettoso potrebbe esplodere con eccessiva forza, proiettando schegge metalliche che possono causare lesioni gravi e persino la morte in caso di incidente. Da quando General Motors ha lasciato l’Europa, tutte le attività relative al Brand sono passate in mano a Opel.

ASSISTENZA CLIENTI CHEVROLET IRREPERIBILE AL TELEFONO

I proprietari dei modelli Chevrolet hanno ricevuto lettere di richiamo per invitarli a sostituire l’airbag presso un riparatore autorizzato Opel. Con l’acquisto del Brand da General Motors, Opel è responsabile anche della gestione dei problemi legati ai modelli Chevrolet. Tuttavia, il problema è sorto quando i proprietari hanno cercato di prenotare l’intervento in officina.

I tentativi di contattare il Servizio Relazioni Cliente tramite il numero verde fornito si sono rivelati infruttuosi. Con la raccomandata, Chevrolet consiglia ai clienti che “Nel caso incontrasse difficoltà nel prendere appuntamento, la invitiamo a contattare il Servizio Relazioni Cliente al numero 02.38591173“. Peccato che – come scrive Altroconsumo – a quel numero non risponde nessuno neppure dopo lunghe attese al telefono.

RICHIAMO AIRBAG CHEVROLET: RICAMBI DISPONIBILI DA MAGGIO

Nonostante la gravità del difetto e la necessità di intervento immediato, molti proprietari si sono scontrati con le officine Opel non preparate ad accoglierli, perché non a conoscenza del richiamo o di non disporre dei pezzi di ricambio necessari per la sostituzione fino a maggio 2024. Ecco alcune testimonianze riportate da Altroconsumo:

“Ho ricevuto da Chevrolet. Una lettera di richiamo per sostituzione in garanzia di airbag conducente. Chevrolet mi invita a rivolgermi ad assistenza Opel, indicando la sostituzione come ‘urgente, a rischio morte in caso di incidente’. Mi sono rivolto a officina Opel che mi ha respinto dicendo che non ha avuto istruzioni , pur confermando di aver ricevuto molte richieste analoghe”.

che mi ha respinto dicendo che , pur confermando di aver ricevuto molte richieste analoghe”. “Chevrolet fa campagna di richiamo per sostituzione airbag, ma in concreto non trovo nessuno disposto a sostituirlo “.

“. “Ho ricevuto una lettera di richiamo da Chevrolet, ma non sono ancora riuscito a fare la sostituzione. Nella lettera dicono di portare in concessionario Opel ma non dicono quali. Le officine non hanno pezzi di ricambio fino a maggio”.

fino a maggio”. “Buongiorno, ho ricevuto a casa lettera di richiamo per sostituzione airbag; ho contattato varie officine Opel (la Chevrolet l’hanno tolta dal mercato italiano e ci hanno detto di rivolgersi alle officine Opel) ma pur essendo al corrente del problema non sanno cosa fare e di conseguenza il problema rimane”.

Ora però il problema deve essere gestito da Stellantis poiché, tra le varie capriole, PSA che aveva acquistato Opel (e quindi Chevrolet in Europa) si è unita a FCA. Nel frattempo, la soluzione migliore è utilizzare un’altra auto, se possibile.