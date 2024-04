Vendite pneumatici in Europa: +3% nel Q1 2024, invernali in testa

Nel primo trimestre del 2024, il mercato europeo degli pneumatici per auto è tornato positivo, recuperando quote di mercato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo quanto riportato dall’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA). I dati riportati nel bilancio delle vendite di pneumatici per auto, moto, truck e veicoli agricoli nel Q1 2024 mostrano un andamento positivo delle vendite, spinto dagli pneumatici auto di ricambio venduti in UE, grazie al cambio stagionale.

PNEUMATICI AUTO VENDUTI IN EUROPA NEL Q1 2024

Nel dettaglio, le vendite totali di pneumatici di ricambio sono aumentate a 62,5 milioni nel Q1 2024 da circa 61,4 milioni nel Q1 2023. Questa ripresa è dovuta in particolare alle vendite di pneumatici auto di ricambio, in crescita complessiva del +3% da circa 54,7 milioni a 56,2 milioni di unità, mentre i segmenti truck, agro e moto sono diminuiti nello stesso periodo. Entrando nello specifico, gli invernali e all season hanno registrato un forte aumento, mentre si conferma la contrazione per gli pneumatici estivi, già consolidata anche nelle vendite pneumatici del 2023.

Nel dettaglio, si osserva quanto segue:

Pneumatici auto estivi : -4%

: -4% Pneumatici auto invernali : +26%

: +26% Pneumatici auto All Season: +18%

VENDITE PNEUMATICI TRUCK, AGRO E MOTO NEL Q1 2024

Anche le vendite di pneumatici di ricambio per Truck e Autobus, settore Agricoltura e Moto hanno seguito lo stesso trend negativo del 2023:

Pneumatici Truck & Bus : -8% , passando da 3,005 a 2,763 milioni di unità

: , passando da 3,005 a 2,763 milioni di unità Pneumatici Agricoli : -1% , da 213 mila a 212 mila unità

: , da 213 mila a 212 mila unità Pneumatici Moto e Scooter: -6%, da 3,478 a 3,280 milioni di unità

Questi dati evidenziano una generale ripresa delle vendite di pneumatici di ricambio in Europa nel primo trimestre del 2024, sebbene sia lontana dai volumi antecedenti al 2019, come riporta l’ETRMA. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IL COMMENTO DELL’ETRMA SUL BILANCIO PNEUMATICI IN EUROPA

“Il contesto inflazionistico generale continua a influenzare la domanda in tutte le linee di prodotti di pneumatici”, ha dichiarato Adam McCarthy, segretario generale di ETRMA. “Resta negativa l’evoluzione dei segmenti autocarro e autobus (-8%) rispetto al primo trimestre 2023, così come per gli pneumatici moto (-6%). Per il segmento consumer, continuiamo ad assistere alla ripresa iniziata nell’ultimo trimestre del 2023, trainata principalmente dalle vendite di pneumatici invernali. Tuttavia, l’intero segmento è inferiore del 2% rispetto al primo trimestre del 2019, prima della crisi del Covid-19”.