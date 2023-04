Vendite pneumatici in calo nel Q1 2023, resistono solo gli AllSeason

Le vendite di pneumatici auto in Europa nel Q1 2023 fanno registrare una battuta d’arresto prolungando un rallentamento che si era già manifestato nel 2022. Lo riporta l’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA) nel bilancio delle vendite di pneumatici auto, moto, truck e agro in Europa del primo trimestre 2023. Ecco tutti i dati in dettaglio.

PNEUMATICI AUTO VENDUTI IN EUROPA NEL Q1 2023

“Dopo le tendenze negative nella seconda metà del 2022, i volumi di vendita delle società associate a ETRMA nel primo trimestre del 2023 sono in calo per tutte le categorie di prodotti rispetto al primo trimestre del 2022″, ha dichiarato Adam McCarthy, segretario generale di ETRMA. Nel Q1 2023, le vendite di pneumatici di ricambio sono diminuite per tutte le tipologie di veicoli, come emerge dal bilancio dell’ETRMA. Nel dettaglio i volumi di pneumatici auto di ricambio sono diminuiti da circa 61,8 milioni a 54,6 milioni, cioè il -12% rispetto alle vendite del primo trimestre dell’anno precedente. Tra le tipologie di pneumatici auto, si registra un forte calo sia per gli estivi sia per gli invernali. Mentre è confermata la maggiore predisposizione degli automobilisti al montaggio delle gomme All Season o 4 stagioni, dall’aumento del volume nel Q1 2023. Nel dettaglio:

pneumatici auto estivi , -13%;

, -13%; pneumatici auto invernali , -26%;

, -26%; pneumatici auto All Season, +1%.

VENDITE PNEUMATICI TRUCK, AGRO E MOTO NEL Q1 2023

Lo stesso trend in calo si è registrato anche per le vendite di pneumatici di ricambio per Truck e Autobus, settore Agricoltura e Moto. In particolare:

pneumatici Truck & Bus , -18% da 3,677 a 3,005 milioni di unità nel Q1 2023;

, -18% da 3,677 a 3,005 milioni di unità nel Q1 2023; pneumatici Agro , -39% da 343 mila a 210 mila unità;

, -39% da 343 mila a 210 mila unità; pneumatici Moto e Scooter, -3% da 3,562 a 3,46 milioni di unità.

ETRMA: CALO VENDITE PNEUMATICI LEGATO AL CONFLITTO IN UCRAINA

“Il calo deve essere visto nel contesto dell’elevata inflazione in corso in tutti i mercati europei e del continuo impatto negativo della guerra in Ucraina, in particolare sui prezzi dell’energia”, ha commentato McCarthy. Secondo l’associazione ETRMA infatti le vendite di pneumatici per autocarri e autobus sono rimaste allo stesso livello del primo trimestre del 2019, ma le vendite di pneumatici di ricambio sono diminuite del 4,5%.