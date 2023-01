ETRMA: sostituzione pneumatici auto in calo del 2% nel 2022

Le vendite di pneumatici auto di ricambio nel 2022 in Europa mostrano gli effetti di una contrazione della spesa da parte degli automobilisti. Dopo la ripresa del 2021, il bilancio 2022 dell’associazione europea di costruttori di pneumatici riporta i dati altalenanti delle vendite. Le vendite di gomme di ricambio in Europa scendono dalle montagne russe con un saldo del -2%. I dati ETRMA mostrano una chiara preferenza degli automobilisti sempre più orientati alla scelta di pneumatici 4 stagioni – ecco i migliori nei più recenti test indipendenti.

GLI EFFETTI DEI RINCARI ENERGIA E DELLA GUERRA SULLE VENDITE PNEUMATICI AUTO

Adam McCarthy, Segretario Generale di ETRMA, ha dichiarato: “L’anno scorso è stato caratterizzato da due risultati semestrali contrastanti per i produttori di pneumatici europei. Abbiamo visto un trend positivo nei primi sei mesi per gli pneumatici di ricambio con una crescita del +7,4% rispetto al 2021, a cui si aggiunge un +10,3% per gli pneumatici Truck e Bus”. Il trend però ha invertito direzione nel secondo semestre dell’anno e i produttori hanno registrato segni positivi solo dalle vendite di All Season per auto. “Non c’è dubbio che la guerra in Ucraina, e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia e del costo della vita, hanno avuto un impatto sulle vendite di pneumatici di ricambio nel 2022”, ha affermato McCarthy.

VENDITE PNEUMATICI AUTO DI RICAMBIO IN EUROPA: I DATI 2022

Le vendite di pneumatici auto di ricambio in Europa nel 2022 si sono fermate a circa 225,8 milioni di unità, cioè il 2% in meno rispetto ai 231 milioni dell’anno precedente. La flessione maggiore è stata attribuita all’ultimo trimestre, in cui le vendite sono diminuite del 13%. Ecco nel dettaglio i dati del bilancio ETRMA sugli pneumatici venduti nel 2022:

gomme estive vendute in Europa nel 2022: -6% rispetto al 2021;

vendute in Europa nel 2022: rispetto al 2021; pneumatici invernali venduti in Europa nel 2022: -6% rispetto al 2021;

venduti in Europa nel 2022: rispetto al 2021; pneumatici 4 stagioni venduti in Europa nel 2022: +6% rispetto al 2021.

La distribuzione delle vendite mostra che c’è stata una contrazione delle vendite in Francia, Polonia, Montenegro, Macedonia, Romania, Danimarca, Spagna, Grecia, Irlanda e Norvegia. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

VENDITE PNEUMATICI OE CONSUMER AI LIVELLI PRE COVID

I dati delle vendite di pneumatici Bus & Truck in Europa per il 2022 per il primo equipaggiamento invece mostrano una netta ripresa. I risultati di fine anno sono positivi con un aumento delle vendite di pneumatici consumer del +3,4% e del +4,7% per autocarro e autobus. Rispetto al 2019, le vendite di pneumatici OE per autocarri e autobus mostrano un aumento del +6,8%. Gli pneumatici consumer OE restano invece ancora al di sotto dei livelli pre-covid (-26%).