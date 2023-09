Trasporto gomme e cerchi in auto: come farlo in sicurezza

Il cambio gomme stagionale spinge molte persone che hanno spazio a disposizione in garage o in cantina a conservarle a casa e riportarle in officina quando è il momento di montarle. Anche se può sembrare una pratica comune e semplice, ci sono rischi notevoli associati al trasporto non sicuro delle ruote con l’auto. Quando si trasportano oggetti pesanti come pneumatici e cerchi, entrano in gioco principi fisici fondamentali che possono rivelarsi fatali in caso di incidente o una semplice frenata d’emergenza. Ecco perché è importante sapere come trasportare le gomme in auto in sicurezza e nei paragrafi seguenti riportiamo i consigli degli esperti Dekra.

TRASPORTO GOMME IN AUTO: UNA RUOTA CON CERCHIO PUO’ PESARE ANCHE 20 KG

Dopo aver parlato di come conservare le gomme in garage con cerchi e senza, con questo approfondimento vogliamo chiarire rischi ed errori da evitare quando si portano le gomme stagionali da casa all’officina (per il montaggio) e viceversa (per lo stoccaggio di quelle non più idonee alla stagione). “È fondamentale che le ruote del veicolo vengano caricate in auto nel modo corretto”, afferma Christian Koch, perito degli incidenti DEKRA ed esperto di pneumatici, che sottolinea come il pericolo sia ancora più alto se le gomme trasportate sono installate su cerchi. “Uno pneumatico medio con cerchio in acciaio pesa tra i 15 e i 20 chilogrammi, le ruote più grandi anche di più. Con tali masse non è possibile sottovalutare l’importanza di un corretto fissaggio del carico.”

COME TRASPORTARE LE GOMME IN AUTO CORRETTAMENTE

Secondo l’esperto DEKRA il trasporto delle gomme in auto dovrebbe avvenire esclusivamente caricando le gomme con gli eventuali cerchi all’interno del bagagliaio. Per farlo correttamente e in sicurezza bisogna seguire questi consigli:

Posizionare gli pneumatici nel bagagliaio , più avanti possibile a contatto con lo schienale posteriore dell’ultima fila di posti a sedere.

, più avanti possibile dell’ultima fila di posti a sedere. Per assicurare maggiore stabilità, gli pneumatici dovrebbero essere bloccati lateralmente, magari interponendo qualcosa nello spazio vuoto ai lati del bagagliaio. Questo accorgimento aiuta a impedire che si muovano durante la guida, riducendo il rischio che possano causare danni o lesioni in caso di frenata brusca o incidente.

ERRORI DA NON FARE CON IL TRASPORTO DELLE GOMME IN AUTO

Ora veniamo agli errori più frequenti e sottovalutati, per questioni di spazio o semplicemente perché si fa più fatica a caricare le gomme nel bagagliaio che a metterle sui sedili posteriori. Anche se quest’ultima potrebbe sembrare una soluzione pratica per chi ha poco spazio nel bagagliaio, è estremamente pericoloso. In situazioni come una frenata d’emergenza o un incidente, gli pneumatici nell’abitacolo possono essere lanciati in avanti con grande forza, mettendo in pericolo chi si trova sui sedili anteriori. Questa pratica è fortemente sconsigliata da tutti gli esperti del settore, inclusi quelli di DEKRA. Cosa fare quindi?

Se il bagaglio dell’auto è abbastanza grande da contenere tutte le gomme in sicurezza, come abbiamo spiegato al paragrafo precedente, basta solo ricordarsi di bloccare le ruote prima di partire.

dell’auto è abbastanza da contenere tutte le gomme in sicurezza, come abbiamo spiegato al paragrafo precedente, basta solo ricordarsi di prima di partire. Se l’auto è troppo piccola (esempio, auto utilitaria, media compatta, coupé o una cabrio) per trasportare le gomme, l’alternativa più sicura è concordare il deposito delle gomme presso l’officina pagando una cifra talvolta irrisoria.

