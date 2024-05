Richiamo C3 e DS3 per gli airbag Takata: ecco cosa fare

Stellantis ha emesso un importante avviso per i proprietari dei modelli Citroën C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019. In risposta alle numerose campagne di richiamo degli airbag Takata avviate dal 2020, la società ha invitato i proprietari di non guidare le auto e ha fornito precise indicazioni da seguire.

PROCEDURA DI VERIFICA RICHIAMO AIRBAG CITROËN C3 E DS3

I proprietari delle auto coinvolte nel richiamo sono invitati a visitare il sito ufficiale di Citroën all’indirizzo o a scansionare il codice QR presente nella comunicazione inviata da Stellantis. Questa procedura permetterà di raccogliere informazioni essenziali per programmare le necessarie operazioni di riparazione nel minor tempo possibile. Molte di queste auto, infatti, potrebbero non essere più in circolazione, informazione che comunque il Costruttore può acquisire tramite i database del Ministero. Per quelle ancora in circolazione, questo passaggio servirà a pianificare i successivi interventi di riparazione.

PASSAGGI SUCCESSIVI PER I CLIENTI STELLANTIS

Dopo la verifica, i clienti riceveranno istruzioni dettagliate sui passi da seguire per la sostituzione dell’airbag. Qualora fosse necessario, Stellantis fornirà opzioni di mobilità alternativa, garantendo che tutte le operazioni siano completamente gratuite. Quindi non bisogna preoccuparsi di trovare un’auto sostitutiva. Una volta fissato l’appuntamento per la sostituzione, i clienti riceveranno ulteriori indicazioni su come portare il veicolo nelle officine autorizzate. È fortemente raccomandato da Stellantis di non utilizzare il veicolo per altre destinazioni fino a quando non sarà stato riparato.

CAUSE DEL RICHIAMO AIRBAG CITROËN C3 E DS3

Il richiamo degli airbag difettosi Takata nel mondo è dovuto al deterioramento di alcune sostanze chimiche nei gonfiatori della carica, un fenomeno accentuato da condizioni climatiche calde e umide. In caso di incidente, l’airbag potrebbe gonfiarsi con eccessiva forza, causando la rottura del dispositivo e potenzialmente provocando gravi lesioni o, nei casi più estremi, la morte, come ha documentato l’agenzia governativa NHTSA negli USA.