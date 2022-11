Top 10 gomme invernali 2022 – 2023: classifica Marche e Modelli

Ecco le marche di pneumatici e i modelli che hanno ottenuto i punteggi più alti nei test indipendenti: la Top 10 gomme invernali 2022 - 2023

Quali sono le Marche di gomme invernali 2022 – 2023 più consigliate? La risposta è nella Top 10 degli pneumatici invernali che hanno raccolto il maggior numero di consensi nei test indipendenti dell’anno appena trascorso. Per tutti i test delle gomme invernali suddivisi per misura invece guarda qui. La classifica delle gomme invernali 2022 -2023 che riportiamo di seguito proviene dall’elaborazione di una nota piattaforma di recensioni pneumatici.

CLASSIFICA GOMME INVERNALI 2022 – 2023: METODOLOGIA

La Top 10 delle marche di gomme invernali 2022 – 2023 è stata elaborata da Gripdetective, che ha analizzato i risultati dei test condotti dai principali Club Automobilisti europei e dalle riviste specializzate:

– ADAC-TCS-ÖAMTC;

– Auto Bild;

– Auto Express;

– Auto Motor und Sport;

– Auto Zeitung;

– Promobil;

– Sportauto;

– Tyre Reviews

La Top 10 marche e modelli di gomme invernali 2022 2023, raggruppate per Brand e tipologie di auto, si basa su 10 comparative realizzate nel corso dell’anno. Per comprendere meglio la posizione in classifica bisogna sapere che i punteggi sono assegnati su una scala da 1 a 5 con il seguente criterio:

– 5.0, equivale al voto esemplare/ottimo;

– 4.5, molto consigliato;

– 4.0, consigliato/buono;

– 3.5, discreto;

– 3.0, sufficiente;

– 2.0, consigliato con riserva;

– 1.0, non consigliato.

La posizione nella classifica della Top 10 gomme invernali 2022 – 2023 deriva dalla media dei punteggi di ciascun marchio e modello (somma dei punteggi/ numero delle prove). Il portale chiarisce che per non falsare il risultato sono state considerate solo le gomme testate in più di una prova. Inoltre, le gomme invernali specifiche per SUV e auto sportive sono state considerate insieme agli pneumatici auto di misure standard. Ecco le classifiche separate per Marche e Modelli di pneumatici invernali.

TOP 10 MARCHE DI GOMME INVERNALI 2022 – 2023

1) Continental 4,45 (10 test)

2) Hankook 4,4 (5 test)

3) Pirelli 4,37 (4 test)

4) Bridgestone 4,33 (9 test)

5) Michelin 4,28 (10 test)

6) Goodyear 4,12 (4 test)

7) Dunlop 4 (3 test)

8) Vredestein 3,97 (9 test)

9) Semperit 3,93 (3 test)

10) Nexen 3,75 (2 test)

A seguire poi ci sono BFGoodrich 3,75 (2 test); Cooper 3,62 (4 test); Falken 3,6 (5 test); Maxxis 3,6 (3 test); Uniroyal 3,5 (4 test). Dalla 16^ posizione in poi seguono Kleber, GT Radial, Nokian, Sava, Avon, Toyo, Firestone, Yokohama, Barum, Matador.

TOP 10 GOMME INVERNALI 2022 – 2023

La classifica delle migliori marche di gomme invernali però aiuta ad individuare i Brand che hanno ottenuto il maggior numero di valutazioni positive. Se invece si guarda ai risultati per pneumatici più apprezzati nelle prove, ecco quali sono i migliori:

1) Continental WinterContact TS 870 P: media 4.62 – prove 4;

2) Hankook Winter I*cept RS3: media 4.5 – prove 4;

3) Michelin Pilot Alpin 5: media 4.5 – prove 3;

4) Goodyear Ultra Grip Performance Plus: media 4.5 – prove 2;

5) Dunlop Winter Sport 5: media 4.5 – prove 2;

6) Continental WinterContact TS 870: media 4.4 – prove 5;

7) Pirelli Cinturato Winter 2: media 4.37 – prove 4;

8) Bridgestone Blizzak LM005: media 4.33 – prove 9;

9) Michelin Alpin 6: media 4.3 – prove 6;

10) Vredestein Wintrac Pro: media 4.05 – prove 6.