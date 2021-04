Test Pneumatici estivi sportivi 2021: la classifica di Autobild

I collaudatori tedeschi mettono a confronto 9 gomme estive economiche e premium: ecco i risultati del test pneumatici estivi sportivi 2021

Il test pneumatici estivi per auto sportive della rivista Autobild, dimostra che risparmiare sulle gomme auto non è sempre la scelta migliore. Ed è ancora più svantaggioso se si tratta di pneumatici ad alte prestazioni come quelli da 265/35 ZR20. I collaudatori tedeschi hanno messo a confronto 9 modelli diversi e stabilito che solo 6 superano a pieni voti il test pneumatici estivi sportivi 2021.

TEST PNEUMATICI ESTIVI SPORTIVI 2021

I migliori pneumatici estivi sportivi non possono essere anche economici, almeno così emerge dal test di Autobild su 9 marche e modelli di gomme da 20 pollici. Nel test delle gomme sportive 2021, i tester hanno messo a confronto pneumatici ad alte prestazioni con prezzi variabili fino al 50% (da circa 500 a 1000 euro). Nelle prove per decretare i migliori pneumatici estivi del test, è stata utilizzata una Ford Mustang, testando le gomme per sicurezza, efficienza e manovrabilità su asfalto asciutto e bagnato. I test hanno tenuto conto del consumo di carburante e resistenza al rotolamento, ma anche dello spazio di frenata su asciutto e bagnato. Tra le gomme auto sportive più economiche che puntano sull’ecologia, la sicurezza di guida è una lacuna piuttosto penalizzante. Ecco i risultati con i commenti di Autobild e le posizioni in ordine decrescente.

9.BERLIN TYRES SUMMER: SCONSIGLIATO

– Pro: “bassa rumorosità di rotolamento, prezzo basso”;

– Contro: “lacune su bagnato, distanze di frenata sull’asciutto e sul bagnato pericolosamente lunghe, comportamento di guida spugnoso e disarmonico, risposta dello sterzo poco diretta”;

8.LANDSAIL LS588: SCONSIGLIATO

– Pro: “resistenza al rotolamento molto bassa”;

– Contro: “aderenza sul bagnato limitata, distanze di frenata sul bagnato e sull’asciutto significativamente più lunghe, comportamento di guida in sottosterzo, tendenza all’aquaplaning”;

7.FALKEN AZENIS FK510: SODDISFACENTE

– Pro: “buona protezione contro l’aquaplaning, comportamento di guida armonioso in condizioni di bagnato”;

– Contro: “livello di aderenza limitato in frenata su strade bagnate, tendenza al sottosterzo su strade asciutte in pendenza”;

6.HANKOOK VENTUS S1 EVO3: BUONO

– Pro: “comportamento di guida sicuro su strade in pendenza asciutte e bagnate, brevi spazi di frenata sul bagnato e sull’asciutto, risposta diretta dello sterzo”;

– Contro: “moderatamente sicuro contro l’aquaplaning, rumore di rotolamento”;

5.VREDESTEIN ULTRAC VORTI R: BUONO

– Pro: “buon rapporto qualità-prezzo, comportamento di sterzata preciso, distanze di frenata sull’asciutto brevi”;

– Contro: “spazi di frenata leggermente più lunghi in condizioni di bagnato, maggiore resistenza al rotolamento”;

4.GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT: BUONO

– Pro: “elevato livello di prestazioni equilibrate, maneggevolezza dinamica su pendii bagnati, brevi spazi di frenata sull’asciutto, piacevole comfort di marcia”;

– Contro: “prezzo elevato”;

3.MICHELIN PILOT SPORT 4S: ESEMPLARE

– Pro: “pneumatici estivi premium con caratteristiche di guida sportive e dinamiche su strade asciutte, comportamento di sterzata preciso, brevi distanze di frenata sul bagnato e sull’asciutto, bassa resistenza al rotolamento”;

– Contro: “prezzo elevato”;

2.CONTINENTAL SPORTCONTACT 6: ESEMPLARE

– Pro: “comportamento di guida dinamico su pendii bagnati, brevi spazi di frenata sul bagnato e sull’asciutto, buon comfort di guida, resistenza al rotolamento e risparmio di carburante”;

– Contro: “rumore stradale”;

1.BRIDGESTONE POTENZA SPORT: ESEMPLARE

– Pro: “eccellenti qualità di guida su pendii asciutti e bagnati, risposta di sterzo precisa, buon equilibrio, distanze di frenata sull’asciutto e sul bagnato più brevi, buone proprietà di aquaplaning”;

– Contro: “nessuno”;