I migliori pneumatici all season alla prova nella misura 235/55 R17: 2 bocciati nel test gomme quattro stagioni del 2020

Il test gomme quattro stagioni 2020 accende i riflettori sui migliori pneumatici All season nella dimensione da 17 pollici. Quali gomme quattro stagioni montare al posto del cambio tra pneumatici estivi e invernali? L’ADAC ha messo a confronto 7 modelli di pneumatici all season 2020 nella misura 235/55 R17. Tra i nomi altisonanti più diffusi, 2 non raggiungono la sufficienza. Ecco i risultati in dettaglio.

LE GOMME ALL SEASON 2020 ALLA PROVA

L’Automobile Club Tedesco ha acceso le luci su 7 modelli di gomme all season 2020 per capire quali sono gli pneumatici migliori nella dimensione 235/55 R17. Tra le marche di gomme quattro stagioni valutate, solo 2 sono state bocciate non riuscendosi a scrollare di dosso l’immagine di essere un compromesso poco bilanciato tra estate e inverno. Il test pneumatici quattro stagioni 2020 ha portato sui banchi di prova le seguenti gomme:

– Bridgestone Weather Control A005;

– Continental All seasonContact;

– Goodyear Vector 4Season Gen-2;

– Michelin CrossClimate+;

– Nokian Weatherproof;

– Uniroyal All seasonExpert 2;

– Vredestein Quatrac pro.

TEST GOMME QUATTRO STAGIONI 2020

I test effettuati per decretare le migliori gomme quattro stagioni 2020 si sono svolti nel centro prove Bridgestone in Italia per le valutazioni su asfalto asciutto. La rumorosità, l’aderenza su bagnato e il consumo di carburante presso il laboratorio di prove Continental in Germania. L’usura delle gomme è stata misurata sia in test su strada che su banco di collaudo Bridgestone. Le prove delle gomme All season su neve sono state fatte in Finlandia, mentre quelle su ghiaccio su una pista di prova Continental. Nelle varie prove, l’ADAC ha verificato che il compromesso estivo-invernale funziona meno per le gomme Vredestein Quatrac pro e Bridgestone Weather Control A005, difatti le uniche con punteggio “insufficiente”. Di seguito invece ecco le migliori gomme quattro stagioni del 2020.

LE MIGLIORI GOMME QUATTRO STAGIONI 2020 SU ASCIUTTO E BAGNATO

Per sapere quali sono le migliori gomme quattro stagioni bisogna distinguere i risultati su asciutto e bagnato. Nei test, infatti, le performance migliori nella frenata su asciutto da 100 km/h non sono replicabili nel test di frenata su bagnato da 80 km/h. In particolare, rispetto a una gomma estiva di riferimento, le gomme quattro stagioni migliori risultano essere le Nokian (+1,4 m) su asciutto e le Continental (+4,8 m) su bagnato. Clicca sull’immagine sotto per vedere i risultati dei test su asciutto (sinistra) e su bagnato (destra) a tutta larghezza.

LE MIGLIORI GOMME QUATTRO STAGIONI 2020 SU NEVE E GHIACCIO

Tra le migliori gomme all season su neve e ghiaccio, il test delle 235/55 R17, non vede in buona posizione le Vredestein Quatrac pro. Secondo l’ADAC sono “appena soddisfacenti sul bagnato, ma hanno punti deboli importanti su strade asciutte e soprattutto innevate”. Le gomme Bridgestone quattro stagioni nel test sono equivalenti a una buona gomma estiva su asciutto e bagnato, ma perdono molto nella frenata su neve da 50 km/h. L’ADAC segnala anche le prestazioni variabili delle gomme Michelin All season, ottime nella frenata su asciutto ma migliorabili su bagnato e su neve quanto a manovrabilità. Clicca sull’immagine per vedere i risultati dei test su neve (sinistra) e su ghiaccio (destra) a tutta larghezza. Più sotto invece i risultati completi del test gomme quattro stagioni 235/55 R17 del 2020.