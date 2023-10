Test gomme invernali 255/45 R20: la classifica di AMS

La rivista tedesca Auto Motor und Sport, che ha pubblicato il test delle gomme invernali nella misura 255/45 R20 105V XL. Sono stati valutati 7 modelli di gomme invernali dei principali brand premium (Bridgestone, Continental, Falken, Goodyear, Michelin, Pirelli e Vredestein) si sono confrontati con prove allineate alle condizioni della stagione invernale in Germania. Nei test di AMS, infatti, il punteggio nelle valutazioni su neve e ghiaccio ha un peso minore rispetto alle altre condizioni di prova. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

LE PRESTAZIONI SU NEVE E GHIACCIO “CONTANO” MENO NEI TEST: ECCO PERCHÉ

Il test gomme invernali 255/45 R20 per auto elettriche e SUV premium della rivista tedesca è stato condotto con Kia EV6 e Kia Sorento. La rivista ha attribuito anche stavolta, come nei precedenti test, un minore punteggio parziale alle prove su neve, spostando maggiore importanza ai risultati nei test su bagnato ed efficienza ambientale. Come riporta PneusNews, magazine specializzato in pneumatici, i tedeschi considerano le condizioni attuali della stagione invernale, meno rigida del passato e danno più importanza alla sicurezza nella guida di tutti i giorni. “Questo è stato fatto perché non si può non considerare la minor frequenza degli spostamenti su neve degli automobilisti centro-europei, sia nella progettazione sia nelle decisioni di acquisto da parte degli automobilisti stessi, che negli ultimi anni stanno sempre più virando verso pneumatici all season.”

In questo articolo puoi approfondire come l’ADAC effettua i test pneumatici invernali.

LE GOMME INVERNALI 255/45 R20 NEL TEST AUTO MOTOR UND SPORT

Le valutazioni nel test gomme invernali Auto Motor und Sport che riportiamo di seguito sono quindi ottenute attribuendo alle prove questi punteggi:

comportamento su bagnato : 35% (in precedenza 30%);

: 35% (in precedenza 30%); comportamento su asciutto : 30%;

: 30%; comportamento su neve : 20% (in precedenza 30%);

: 20% (in precedenza 30%); efficienza ambientale, come resistenza al rotolamento e consumo di carburante: 15% (in precedenza 10%);

Ecco di seguito le gomme invernali 255/45 R20 testate da Auto Motor und Sport in ordine alfabetico e di seguito la classifica con pro e contro dall’ultima alla prima posizione.

Bridgestone Blizzak LM 005

Continental WinterContact TS 870 P

Falken Eurowinter HS 02 Pro

Goodyear Ultra Grip Performance 3

Michelin Pilot Alpin 5 SUV

Pirelli Scorpion Winter 2

Vredestein Wintrac Pro.

RISULTATI TEST GOMME INVERNALI 255/45 R20

Le gomme invernali 255/45 R20 nel test sono state valutate con un punteggio relativo alla media delle prove individuali. Questo vuol dire che gli pneumatici invernali in fondo alla classifica non sono pericolosi ma sono risultati meno performanti degli altri in una o più prove (vedi valutazioni “contro”). Ecco i risultati dalla posizione più bassa a quella più alta.

Falken Eurowinter HS 02 Pro (Discreto)

Pro : Nessuno sopra la media

: Nessuno sopra la media Contro: Neve, Bagnato, Asciutto, Ambiente

Vredestein Wintrac Pro (Buono)

Pro : Nessuno sopra la media

: Nessuno sopra la media Contro: Neve, Bagnato, Asciutto, Ambiente

Pirelli Scorpion Winter 2 (Molto Buono)

Pro : Neve, Asciutto

: Neve, Asciutto Contro: Bagnato, Ambiente

Continental WinterContact TS 870 P (Molto Buono)

Pro : Neve, Ambiente

: Neve, Ambiente Contro: Bagnato, Asciutto

Michelin Pilot Alpin 5 SUV (Molto Buono)

Pro : Neve, Asciutto, Ambiente

: Neve, Asciutto, Ambiente Contro: Bagnato

Goodyear Ultra Grip Performance 3 (Molto Buono)

Pro : Neve, Bagnato, Asciutto

: Neve, Bagnato, Asciutto Contro: Ambiente

Bridgestone Blizzak LM 005 (Eccellente)