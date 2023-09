Test gomme 4 stagioni 235/65 R17: la classifica Auto Bild

Quali sono le gomme All Season consigliate per SUV? La rivista tedesca Auto Bild risponde esattamente a questa domanda. Nei prossimi paragrafi parliamo in dettaglio del test gomme 4 stagioni 2023 – 2024. I colleghi tedeschi hanno messo a confronto le gomme per tutto l’anno con certificazione invernale nella misura 235/65 R17, ed ecco la classifica con pro e contro. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

TEST PNEUMATICI 4 STAGIONI 235/65 R17

Il test gomme 4 stagioni di Auto Bild ha fatto emergere dalle fasi eliminatorie 10 gomme all season 235/65 R17. Nei test effettuati con un’Audi Q5 sono state valutate le prestazioni su asciutto, bagnato e neve, considerando anche l’aspetto ambientale (resistenza al rotolamento e consumo di carburante) e prezzo. Le gomme arrivate in finale, in ordine alfabetico sono:

Bridgestone Turanza All Season 6

Turanza All Season 6 Falken EuroAllSeason

EuroAllSeason Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Vector 4Seasons Gen-3 Hankook Kinergy 4S² X

Kinergy 4S² X Imperial All Season Driver

All Season Driver Kenda Kenetica 4S SUV KR609

Kenetica 4S SUV KR609 Michelin CrossClimate 2 SUV

CrossClimate 2 SUV Toyo Celsius AS2

Celsius AS2 Uniroyal AllSeasonExpert 2

AllSeasonExpert 2 Vredestein Quatrac Pro

Ecco quali sono i risultati del test con pro e contro per ogni modello, dalla posizione più bassa della classifica alle gomme più performanti.

10 KENDA KENETICA 4S SUV KR609

Pro . Buone riserve di sicurezza in aquaplaning.

. Buone riserve di sicurezza in aquaplaning. Contro. Fortemente sottosterzante; Risposta ritardata dello sterzo; Lunghi spazi di frenata sul bagnato; Rumore.

9 IMPERIAL ALL SEASON DRIVER

Pro . Rumore ridotto; Prezzo basso.

. Rumore ridotto; Prezzo basso. Contro. Caratteristiche di guida solo soddisfacenti su neve e pendii bagnati; Frenata sul bagnato notevolmente prolungata; Minore riserve in aquaplaning.

8 UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2

Pro . Resistenza al rotolamento e risparmio di carburante.

. Resistenza al rotolamento e risparmio di carburante. Contro. Supporto laterale limitato e comportamento di guida sottosterzante su pendii bagnati e asciutti; Spazi di frenata prolungati su asciutto.

7 TOYO CELSIUS AS2

Pro . Buona resistenza all’aquaplaning; Spazi di frenata brevi sull’asciutto; Prezzo.

. Buona resistenza all’aquaplaning; Spazi di frenata brevi sull’asciutto; Prezzo. Contro. Manovrabilità sottosterzante su neve e pendii asciutti, Moderata trazione sulla neve; Comfort limitato.

6 FALKEN EUROALLSEASON

Pro . Precisione di guida su pendii bagnati; Resistenza al rotolamento che consente di risparmiare carburante.

. Precisione di guida su pendii bagnati; Resistenza al rotolamento che consente di risparmiare carburante. Contro. Trazione moderata su neve; Migliorabile sull’aquaplaning.

5 VREDESTEIN QUATRAC PRO

Pro . Precisione di guida su pendii bagnati; Resistenza al rotolamento che consente di risparmiare carburante.

. Precisione di guida su pendii bagnati; Resistenza al rotolamento che consente di risparmiare carburante. Contro. Trazione moderata su neve; Migliorabile sull’aquaplaning.

4 HANKOOK KINERGY 4S² X

Pro . Profilo collaudato per tutte le stagioni con alte prestazioni, dinamico su bagnato e neve; Prezzo conveniente.

. Profilo collaudato per tutte le stagioni con alte prestazioni, dinamico su bagnato e neve; Prezzo conveniente. Contro. Spazi di frenata leggermente ampi sull’asciutto.

3 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3

Pro . Specialista del bagnato, anche con molta acqua ha elevate riserve di sicurezza all’aquaplaning; Buone qualità dinamiche sul bagnato e sull’asciutto; Qualità invernali convincenti.

. Specialista del bagnato, anche con molta acqua ha elevate riserve di sicurezza all’aquaplaning; Buone qualità dinamiche sul bagnato e sull’asciutto; Qualità invernali convincenti. Contro. Spazi di frenata leggermente ampi sull’asciutto.

2 MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV

Pro . Pneumatico equilibrato; Prestazioni invernali e asciutte convincenti; Ottima resistenza all’aquaplaning.

. Pneumatico equilibrato; Prestazioni invernali e asciutte convincenti; Ottima resistenza all’aquaplaning. Contro. Livello di prezzo elevato.

1 BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6