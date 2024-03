Quando si tratta di scegliere gli pneumatici per la propria auto, è importante trovare il giusto equilibrio tra prezzo e qualità. Tuttavia, negli ultimi anni sono entrati nuovi Brand sul mercato delle gomme e scegliere tra convenienza e prestazioni non è così facile. Nei prossimi paragrafi proveremo rispondere a una domanda molto frequente tra gli automobilisti: quali sono le migliori marche di pneumatici economici? Ecco come scegliere le gomme risparmiando sul prezzo ma non sulla sicurezza.

ACQUISTO PNEUMATICI ECONOMICI PER RISPARMIARE: QUALI MARCHE?

Per gli automobilisti con un budget ridotto, è quasi immediato accettare l’offerta allettante delle gomme asiatiche a basso costo, soprattutto se si tratta di cambiare le gomme a un SUV (in questo articolo parliamo di quanto costano 4 gomme nuove di varie misure e Brand). Ci sono diverse marche di pneumatici che offrono un buon compromesso qualità-prezzo, almeno secondo quanto dichiara l’etichetta energetica degli pneumatici.

Quando però si chiede all’installatore, quali sono le gomme auto più economiche per risparmiare, si sta considerando l’aspetto marginale per cui sono stati sviluppati e migliorati gli pneumatici auto in oltre un secolo di innovazioni. Su questo aspetto ci torniamo alla fine dell’articolo, ma prima vediamo quali sono le migliori marche di pneumatici economici e perché si possono considerare tali.

QUALI SONO LE MIGLIORI MARCHE DI PNEUMATICI ECONOMICI NEI TEST

Per stabilire quali sono le migliori marche di pneumatici economici ci rifaremo ai test effettuati dalla rivista specializzata TyreReviews nel 2023. Il magazine ha confrontato 8 marche di pneumatici auto dal prezzo molto basso con un Brand Premium di riferimento. I risultati dei test in frenata su asciutto (100 – 5 km/h) e su bagnato (80 – 5 km/h), si riferiscono alla misura 205/55 R16. Quindi alcuni Brand potrebbero anche scambiarsi di posto in classifica se si considerasse una misura diversa. Fatta questa premessa, vediamo le due classifiche di seguito in base alla distanza di frenata, dal risultato peggiore a quello migliore.

Le migliori marche di pneumatici economici nella frenata su bagnato dall’ultima alla prima posizione:

8. Double Coin DC99 (46 m);

7. King Meiler Sport 1 KM;

6. Triangle SporteX TH201;

5. Maxtrek MAXIMUS M1:

4. Winrun R330;

3. Davanti DX390;

2. Nankang Econex NA1;

1. Tomket Sport Series 1 (38,7 m);

Benchmark Continental PremimContact (31,6 m);

Le migliori marche di pneumatici economici nella frenata su asciutto dall’ultima alla prima posizione:

8. Triangle SporteX TH201 (40 m);

7. Double Coin DC99;

6. King Meiler Sport 1 KM;

5. Winrun R330;

4. Maxtrek MAXIMUS M1:

3. Davanti DX390;

2. Nankang Econex NA1;

1. Tomket Sport Series 1 (37,8 m);

Benchmark Continental PremimContact (35,3 m);

CONSIGLI SULL’ACQUISTO DI PNEUMATICI ECONOMICI

È importante notare che, mentre queste marche offrono pneumatici convenienti, è fondamentale non trascurare la sicurezza. In generale, investire in pneumatici di qualità può ripagarsi nel lungo periodo con una maggiore durata e un minor consumo di carburante.

Quindi, anche se può essere allettante risparmiare soldi optando per pneumatici economici, è consigliabile considerare anche l’aspetto della sicurezza e della durata nel lungo termine. Prima di prendere una decisione frettolosa, leggi i test dei migliori pneumatici ai link qui sotto e valuta l’acquisto di pneumatici meno recenti ma con un buon piazzamento nelle prove.