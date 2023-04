Marche pneumatici estivi più consigliate nei test: la classifica 2023

In questo articolo vi aiuteremo ad individuare quali sono le marche di pneumatici auto estivi più performanti. La classifica dei Brand gomme estive più consigliate del 2023 è stata elaborata da un noto portale specializzato in pneumatici sui risultati dei test indipendenti dei principali Club automobilistici europei. In un’altra guida invece abbiamo raccolto i più recenti test di pneumatici estivi suddivisi per dimensioni e anno. Ecco la classifica dei Brand pneumatici auto più consigliati del 2023 nei test.

I TEST DELLE GOMME ESTIVE 2023 PIU’ CONSIGLIATE

La classifica delle marche di gomme estive 2023 è stata elaborata da Gripdetective, che ha analizzato i risultati dei test condotti dai principali Club Automobilisti europei e dalle riviste specializzate:

ADAC-TCS-ÖAMTC;

Auto Bild;

Auto Express;

Auto Motor und Sport;

Auto Zeitung;

Promobil;

Sportauto;

Tyre Reviews.

La classifica dei Brand di gomme estive 2023, si basa sulle comparative realizzate entro il 31 marzo 2023. Per comprendere meglio la posizione in classifica bisogna sapere che i punteggi sono assegnati su una scala da 1 a 5 con il seguente criterio:

5,0, equivale al voto esemplare/ottimo;

4,5, molto consigliato;

4,0, consigliato/buono;

3,5, discreto;

3,0, sufficiente;

2,0, consigliato con riserva;

1,0, non consigliato.

La posizione nella classifica delle gomme estive 2023 più consigliate deriva dalla media dei punteggi di ciascun Brand e Modello (somma dei punteggi/ numero delle prove). Il portale chiarisce che per non falsare il risultato sono state considerate solo le gomme testate in più di una prova. Inoltre, le gomme estive specifiche per SUV sono state considerate insieme agli pneumatici auto tradizionali. Ecco le classifiche separate per Marche e Modelli di pneumatici estivi auto.

TOP 10 MARCHE DI GOMME ESTIVE 2023 PIU’ CONSIGLIATE

1) Continental 4,67 (12 test): ottimo

2) Goodyear 4,55 (10 test): ottimo

3) Michelin 4,46 (12 test): molto consigliato

4) Bridgestone 4,46 (11 test): molto consigliato

5) Pirelli 4,25 (11 test): molto consigliato

6) Hankook 4,17 (6 test): molto consigliato

7) Falken 4,15 (12 test): molto consigliato

8) Kumho 3,96 (7 test): consigliato

9) Maxxis 3,93 (7 test): consigliato

10) Firestone 3,9 (5 test): consigliato

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.

TOP 10 GOMME ESTIVE TEST 2023: PNEUMATICI PIU’ CONSIGLIATI

La classifica delle migliori marche di gomme estive aiuta ad individuare i Brand che hanno ottenuto il maggior numero di valutazioni positive. Se invece si guarda ai risultati per pneumatici estivi più consigliati nelle prove, ecco quali sono i migliori:

1) Continental PremiumContact7: media 4,83 – prove 3 – ottimo

2) Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: media 4,66 – prove 6 – ottimo

3) Bridgestone Turanza 6: media 4,5 – prove 2 – ottimo

4) Hankook Ventus Prime: media 4,33 – prove 3 – molto consigliato

4) Falken Ziex ZE310 Ecorun: media 4,33 – prove 3 – molto consigliato

5) Goodyear EfficientGrip Performance 2: media 4,25 – prove 2 – molto consigliato

5) Bridgestone Turanza T005: media 4,25 – prove 2 – molto consigliato

5) Continental PremiumContact 6: media 4,25 – prove 2 – molto consigliato

5) Kumho Ecsta PS71: media 4,25 – prove 2 – molto consigliato

5) Michelin Primacy 4+: media 4,25 – prove 2 – consigliato

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.