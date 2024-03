Michelin: pneumatici e guida rossa per nostra missione di sostenibilità

Michelin evoca da sempre prestazioni e sicurezza alla guida grazie alle innovazioni di prodotti che aiutano la mobilità. Ma esiste un profondo impegno che accomuna gli pneumatici e la Guida Michelin, due anime apparentemente diverse, ma legate dagli stessi obiettivi di sostenibilità e innovazione al servizio di chi viaggia ogni giorno. Ce ne ha parlato Marco Do, direttore Comunicazione Michelin Italia, durante la conferenza stampa che apre un anno ricco di novità per Michelin (saranno 10 gli pneumatici presentati nel 2024) e accompagna alla celebrazione dei 70 anni della Guida Michelin in Italia.

LA GUIDA MICHELIN NATA CON GLI PNEUMATICI, ECCO PERCHE’

Quando si parla di Michelin è facile pensare subito agli pneumatici e in qualche modo è proprio partendo dagli pneumatici che oltre un secolo fa Michelin ha posto la mobilità al centro dell’attenzione. “La guida Michelin è il più conosciuto tra i servizi che abbiamo sviluppato per la mobilità – spiega Marco Do – se guardiamo alle sue origini, è nata proprio nel 1900 per aiutare gli automobilisti”. “All’epoca erano pochissimi e concentrati nella zona di Parigi e non avevano indicazioni stradali, perché la segnaletica non c’era (i primi segnali sono stati creati proprio da Michelin (ndr.), le strade erano rotte e nessuno sapeva dove andare se si rompeva la macchina. Da qui la decisione: se vogliamo vendere più pneumatici dobbiamo fare qualcosa per rendere i viaggi in auto meno avventurosi e incerti”. Una visione senza dubbio intelligente e lungimirante da parte di Édouard Michelin…

LA GUIDA MICHELIN ITALIA E IL PRIMO PNEUMATICO A CUNEO

Sono poi trascorsi alcuni anni prima che si sviluppasse il bisogno di mobilità anche in Italia come in Francia. Solo verso il 1950 l’Italia si è avviata verso una profonda trasformazione, delle infrastrutture con l’espansione delle autostrade, e della mobilità con la diffusione delle automobili. Così, nel 1956 è stata presentata la prima edizione della Guida Michelin Italia che raccoglieva in un opuscolo le informazioni su gommisti, distributori di carburante, officine, alberghi e ristoranti. Circa 7 anni dopo, nel 1963 Michelin produce il primo pneumatico nello stabilimento di Cuneo, ma nel frattempo aveva già sviluppato molte innovazioni nella ricostruzione degli pneumatici.

“Pneumatici e Guida sono entrambe figlie della stessa azienda, anche se apparentemente ‘non si parlano’, ma contribuiscono allo stesso modo alla nostra mission in Italia. Ciò che accomuna entrambe è la capacità di aver saputo adattarsi al mondo che cambiava per oltre mezzo secolo. Da allora è cambiata profondamente la nostra mobilità, è cambiato tutto, ma la guida Michelin continua a rivolgersi al lettore/automobilista, con utili consigli su dove fermarsi solo per una sosta o un’esperienza gastronomica superiore, anche in formato APP”.

LA SOSTENIBILITA’ CHE UNISCE PNEUMATICI E GUIDA MICHELIN

Pneumatici e Guida Michelin si sono evoluti diventano sempre più sostenibili ed entrambi continuano a rispondere a un’esigenza di mobilità puntando sempre di più all’efficienza. Da un lato l’Attestato per la Gestione Sostenibile degli pneumatici che Michelin assegna alle flotte, dall’altro la Stella Verde Michelin che dal 2020 viene assegnata ai ristoranti più virtuosi e attivi in tema di sostenibilità. Ristoranti che puntano all’autoproduzione delle materie prime o al supporto dei produttori locali, fino alla riduzione dell’impatto energetico, dello spreco alimentare e molto altro.

“Michelin ha obiettivi molto ambiziosi sulla sostenibilità – ha dichiarato Marco Do – Vogliamo azzerare le emissioni di CO2 dai nostri stabilimenti nel mondo entro il 2050 e ridurle del 50% già entro il 2030, rispetto alle emissioni del 2010. Siamo molto orgogliosi di poter dire che negli stabilimenti di Michelin Italia siamo già molto vicini agli obiettivi 2030”. Un impegno che Michelin ha voluto confermare in occasione di questa conferenza stampa e lo ha fatto annunciando anche l’arrivo di 10 nuovi pneumatici nel 2024: