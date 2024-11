La scelta degli pneumatici giusti è cruciale per garantire sicurezza e prestazioni ottimali e durature. Ma quali sono le gomme che durano di più? Recenti test condotti dal TCS (Touring Club Svizzero), ADAC (Automobile Club Tedesco) e OAMTC (Automobile Club Austriaco) hanno rivelato significative differenze nella durata chilometrica tra pneumatici estivi, invernali e All Season. Nei prossimi paragrafi esploriamo i risultati di questi test, evidenziando i modelli che si sono distinti per la loro longevità.

QUALI SONO LE GOMME INVERNALI CHE DURANO DI PIÙ NEI TEST

I test indipendenti hanno dimostrato, come sempre, che emerge una netta distinzione tra pneumatici premium e quelli più economici (qui parliamo delle parentele tra tutti i Brand), con i primi che offrono significativamente migliori prestazioni in termini di sicurezza e durata. Infatti il test dell’ADAC ha stabilito che le prime 3 gomme con la maggiore durata stimata sono:

Michelin Alpin 6, 53.200 km; Hankook Winter i*cept RS3, 52.800 km; Goodyear UltraGrip Performance 3, 49.100 km;

Qui puoi vedere i dettagli del test.

QUALI SONO LE GOMME 4 STAGIONI CHE DURANO DI PIÙ NEI TEST

La durata delle gomme 4 stagioni o AllSeason nel test indipendente dell’ADAC, ha dimostrato un netto divario anche tra i marchi premium che si sono distinti nelle altre prove di sicurezza e frenata. In particolare, è Goodyear nel test 2024 ad aver dimostrato la minore usura:

Goodyear Vector 4Seasons, 60.700 km; Hankook Kinergy 4S², 51.500 km; Kumho Solus 4S HA32+, 50.600 km;

Qui puoi vedere i dettagli del test.

QUALI SONO LE GOMME ESTIVE CHE DURANO DI PIÙ NEI TEST

Nel test delle gomme estive 2024, il Kumho Ecsta HS52 si è posizionato come il migliore in termini di durata, con un chilometraggio stimato significativamente superiore rispetto ad altri modelli. Questo pneumatico ha ottenuto punteggi eccellenti sia su fondo asciutto che bagnato, rendendolo una scelta valida per chi cerca prestazioni elevate e una lunga vita utile. Ecco la durata in km valutata nei test indipendenti dell’ADAC:

Kumho Ecsta HS52, 69.300 km; Michelin Primacy 4+, 68.800 km; Continental PremiumContact 7, 60.300 km;

Qui puoi vedere i dettagli del test.