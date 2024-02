Test Gomme Estive 215/55 R17: la classifica europea

Quali sono le gomme estive migliori nei test 2024? La risposta arriva puntuale dai principali Club automobilistici europei, l’ADAC, l’ÖAMTC e il TCS, che hanno messo sotto i riflettori 16 pneumatici estivi 215/55 R17 nel test compartivo del 2024 per decretare quali sono più performanti in sicurezza su asciutto e bagnato, efficienza ambientale e durata. Le prove hanno rivelato che solo una marca è consigliata con riserva, ma che ci sono profonde differenze tra le marche di gomme migliori nella prova di usura. Ecco tutti i dati in dettaglio, il video dei test e la classifica delle gomme estive 215/55 R17 con pro e contro. Se invece stai cercando altre misure guarda qui tutti i più recenti test sulle migliori gomme estive.

LE PROVE DEL TEST COMPARATIVO GOMME ESTIVE 2024

Il test gomme estive 215/55 R17 condotto dai Club partner Touring Club Svizzero (TCS), Automobile Club Tedesco (ADAC) e Automobile Club Austriaco (ÖAMTC) ha messo alla prova 16 pneumatici estivi per SUV e auto di dimensioni medie. Gli pneumatici sono stati valutati in base alle sensazioni di guida, criteri di sicurezza, comfort, convenienza, sostenibilità e durata. Le valutazioni sono suddivise come di seguito, ricordando che il risultato finale in classifica tiene conto della sicurezza di guida per il 70% e delle prestazioni ambientali per il 30%:

prove di guida su fondo stradale asciutto e bagnato;

usura delle gomme estive;

rumorosità;

consumo di carburante;

costo di acquisto;

TEST USURA GOMME ESTIVE 215/55 R17: OLTRE 42 MILA KM TRA IL PRIMO E L’ULTIMO

Prima di vedere i risultati nel video e la classifica di seguito, il test gomme estive 215/55 R17 dimostra anche in questa comparativa che le differenze di prestazioni generali tra Brand sono minime. I costruttori di pneumatici continuano a migliorare nella sostenibilità, quindi con una resistenza al rotolamento più bassa che fa consumare meno carburante. Di contro però alcuni pneumatici si dimostrano poco equilibrati su asciutto e bagnato. Grosse differenze emergono anche dal test di usura pneumatici che dimostra come tra i peggiori (Vredestein Ultrac) e i migliori (Kumho Ecsta HS52), possa esserci una differenza di 42.100 km, praticamente la durata media di un ulteriore treno di gomme. Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati del test di usura gomme a tutta larghezza, mentre sotto ci sono i risultati generali con pro e contro.

RISULTATI TEST GOMME ESTIVE 215/55 R17

16.Vredestein Ultrac

Pro : prestazioni su asciutto e bagnato

: prestazioni su asciutto e bagnato Contro: durata scarsa

15.Linglong Sport Master

Pro : ND

: ND Contro: lievi debolezze su strade bagnate e durata; punti deboli su strade asciutte

14.Semperit Speed-Life 3

Pro : buono nella durata

: buono nella durata Contro: lievi debolezze su strade bagnate; punti deboli su strade asciutte

13.Sailun Atrezzo ZSR2

Pro : ND

: ND Contro: lievi debolezze su strade asciutte; punti deboli su strade bagnate; debolezze nel chilometraggio

12.Goodride Solmax 1

Pro : ND

: ND Contro: lievi debolezze su strade bagnate e usura; debolezze su strade asciutte

11.Nexen N´Fera Primus

Pro : ND

: ND Contro: lievi debolezze su strade bagnate; lievi debolezze nel chilometraggio; punti deboli su strade asciutte

10.Falken Ziex ZE 310 EcoRun

Pro : buono su strade bagnate

: buono su strade bagnate Contro: lievi debolezze su strade asciutte; debolezze in termini di efficienza

9.Goodyear EfficientGrip Performance 2

Pro : migliore per usura; efficienza molto buona; buono su strade bagnate

: migliore per usura; efficienza molto buona; buono su strade bagnate Contro: punti deboli su strade asciutte

8.Hankook Ventus Prime4

Pro : chilometraggio molto buono; efficienza molto buona; buono su strada asciutta

: chilometraggio molto buono; efficienza molto buona; buono su strada asciutta Contro: lievi debolezze su strade bagnate

7.Fulda SportControl 2

Pro : buono su strada asciutta

: buono su strada asciutta Contro: lievi debolezze su strade bagnate; lievi debolezze nel chilometraggio

6.Bridgestone Turanza 6

Pro : migliore in efficienza;

: migliore in efficienza; Contro: lievi debolezze su strade asciutte; lievi debolezze su strade bagnate

5.Dunlop Sport Maxx RT2

Pro : buono su strada asciutta

: buono su strada asciutta Contro: lievi debolezze su strade bagnate

4.Debica Presto UHP 2

Pro : buono su strada asciutta

: buono su strada asciutta Contro: lievi debolezze su strade bagnate

3.Kumho Ecsta HS52

Pro : il migliore in durata; ottimo su strada asciutta; buono su strade bagnate

: il migliore in durata; ottimo su strada asciutta; buono su strade bagnate Contro: lievi debolezze in termini di efficienza

2.Michelin Primacy 4+

Pro : chilometraggio molto buono; buono su strada asciutta; buono su strade bagnate

: chilometraggio molto buono; buono su strada asciutta; buono su strade bagnate Contro: ND

1.Continental PremiumContact 7

Pro : migliore su strade asciutte e bagnate; durata molto buona

: migliore su strade asciutte e bagnate; durata molto buona Contro: lievi debolezze in termini di efficienza

Clicca sull’immagine sotto per vedere la classifica dei test gomme estive 2024 a tutta larghezza.