Test gomme invernali: 4 sono da evitare. La classifica 2024 – 2025

Nell’ultimo test gomme invernali condotto da Touring Club Svizzero (TCS), Automobile Club Tedesco (ADAC) e Automobile Club Austriaco (ÖAMTC), la sicurezza degli pneumatici invernali è stata messa alla prova con sue dimensioni diverse, 205/55 R16 e 215/55 R17, con risultati che evidenziano notevoli differenze nelle performance tra i prodotti premium e quelli budget. Il focus centrale dello studio è stato la capacità di frenata, con una differenza che può arrivare fino a sette metri tra uno pneumatico di alta qualità e uno economico. Ecco di seguito video del test, commenti e classifiche. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

TEST GOMME INVERNALI 2024 – 2025

Il test ha riguardato 28 pneumatici suddivisi in due categorie principali: pneumatici per SUV compatti nella dimensione 215/55 R17 e pneumatici per veicoli compatti nella misura 205/55 R16. Le gomme sono state valutate in base a 19 criteri, raggruppati in due aree fondamentali: la sicurezza di guida e il bilancio ambientale.

Tra i criteri di sicurezza valutati, figurano le performance su strade asciutte, bagnate e innevate, con particolare attenzione alla capacità di frenata, maneggevolezza e stabilità. La frenata su superfici bagnate si è rivelata particolarmente discriminante, dimostrando che pneumatici di qualità superiore sono in grado di ridurre significativamente lo spazio di frenata, un elemento essenziale per la sicurezza stradale. Guarda qui cosa cambia tra pneumatici di prima, seconda e terza linea.

Inoltre, il test ha dato grande rilievo al bilancio ambientale degli pneumatici, tenendo in considerazione l’abrasione, il consumo di carburante attraverso la resistenza al rotolamento e la durata di vita.

CLASSIFICA E RISULTATI TEST PNEUMATICI INVERNALI 215/55 R17

Nella categoria degli pneumatici invernali per SUV compatti, il Goodyear UltraGrip Performance 3 si è distinto come il migliore secondo i Club per “eccellenti prestazioni sia per la sicurezza di guida che per il bilancio ambientale, ottenendo voti alti su tutte le superfici testate”. Il Dunlop Winter Sport 5, secondo classificato, “ha evidenziato anch’esso un ottimo equilibrio nelle diverse condizioni stradali, sebbene leggermente inferiore al vincitore in termini di prestazioni ambientali”.

Al terzo posto si colloca il Vredestein Wintrac Pro, apprezzato “per le sue capacità su strade innevate, pur non essendo altrettanto competitivo su superfici asciutte o bagnate”. Gli pneumatici del gruppo centrale, come il Semperit Speed-Grip 5 e il Continental WinterContact TS 870 P, si sono dimostrati affidabili pur con qualche limitazione rispetto ai modelli di punta.

In fondo alla classifica, pneumatici invernali sconsigliati come il Viking WinTech e il Kumho WinterCraft WP52 non hanno soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza, risultando particolarmente deboli su strade asciutte.

Particolarmente deludente è stato il risultato di Kenda Wintergen 2 KR501, Triangle Winterx TW401 e Davanti Wintour A+ che hanno fallito il test a causa delle scarse prestazioni su strade asciutte e bagnate, compromettendo gravemente la sicurezza di guida.

Ecco il video riassuntivo del test e la classifica completa con i risultati del test pneumatici invernali 215/55 R17.

CLASSIFICA E RISULTATI TEST PNEUMATICI INVERNALI 205/55 R16

Nella dimensione 205/55 R16, il Continental WinterContact TS 870 ha dominato la classifica, stabilendo un nuovo standard in termini di sicurezza di guida, “grazie alle sue eccezionali performance su strade bagnate e innevate. Questo pneumatico ha ottenuto il miglior punteggio complessivo (1,8) e rappresenta una scelta altamente raccomandata per i conducenti che danno priorità alla sicurezza”.

Al secondo posto, il Michelin Alpin 6 si è distinto “per le sue eccellenti prestazioni ambientali, grazie a una maggiore durata di vita, con un chilometraggio stimato di 53.200 chilometri e una limitata usura”. Per i Club, la gomma Continental si comporta meglio su strade invernali, ma il Michelin si conferma una scelta valida, soprattutto per coloro che cercano uno pneumatico longevo e efficiente in termini di consumo di carburante.

Il Goodyear UltraGrip Performance 3, terzo classificato, è considerato “un equilibrio tra le prestazioni di guida e quelle ambientali”.

Altri pneumatici, come il Hankook Winter i*cept RS3 e il Dunlop Winter Sport 5, hanno ottenuto punteggi soddisfacenti, risultando anch’essi consigliabili, pur con qualche compromesso rispetto ai modelli migliori.

In fondo alla classifica, sconsigliati, invece finiscono gli pneumatici invernali Winrun Wintermax A1 WR22.

Ecco il video riassuntivo del test e la classifica completa con i risultati del test pneumatici invernali 205/55 R16.